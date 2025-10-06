سردار رضایی گفت: جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و طی پنج سال گذشته بیش از سه هزار تن انواع مواد کشف و معدوم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی در هفدهمین نشست فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وابستگان نظامی و انتظامی خارجی مستقر در تهران گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران علاوه بر مأموریت‌های اجرایی، نقشی فعال در عرصه دیپلماسی دارد و با کشور‌های منطقه و همسایه همکاری گسترده‌ای برقرار کرده است.

وی با اشاره به تعاملات اخیر پلیس ایران با کشور‌های منطقه گفت: هفته گذشته هیاتی در پاکستان حضور یافت و هماهنگی‌های خوبی با مسئولان این کشور صورت گرفت همچنین با عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، عربستان، عمان و افغانستان ارتباطات مؤثری داریم.

سردار رضایی، مواد مخدر را «دشمن انسان» توصیف کرد و افزود: برای جمهوری اسلامی ایران تفاوتی ندارد که این پدیده جان اتباع ایرانی یا سایر ملت‌ها را تهدید کند؛ چرا که نجات یک انسان برابر با نجات یک جامعه است.

پنج باند مافیایی مواد مخدر منهدم شد

به گفته جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در سال جاری نیز بیش از پنج باند مافیایی مواد مخدر منهدم شده و در این مسیر شماری از نیرو‌های پلیس به شهادت رسیده یا مجروح شده‌اند.

وی از نمایندگان نظامی کشور‌های حاضر در نشست خواست جایگاه ایران در خط مقدم مقابله با مواد مخدر را در مراکز علمی و دانشگاهی کشور خود معرفی کنند و افزود: واقعیت‌های ایران باید به ملت‌ها و دولت‌های مختلف منتقل شود.

رضایی با اشاره به ویژگی‌های ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران، بر لزوم تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

منبع: فراجا