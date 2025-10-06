صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری اعلام کرد: انواع خدمات مالی این مجموعه به دانش‌بنیان‌ها در ۶ ماه نخست امسال با رشد ۱۴۶ درصدی همراه بوده و از ابتدای تاسیس تاکنون به بیش از ۱۱۴ همت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به عنوان نهاد تخصصی تامین مالی دانش بنیان‌ها اساس برنامه‌ریزی این مجموعه برپایه شناسایی دقیق نیاز‌های مختلف دانش بنیان‌ها به منظور ارائه انواع خدمات متنوع به آنها از جمله تسهیلات نمونه‌سازی، تولید صنعتی، ودیعه رهن محل کار، خرید و ساخت فضای کاری، سرمایه در گردش صادراتی؛ ضمانت‌نامه‌های اعتبار، پیمان گمرک، تعهد پرداخت، رکن ضامن انتشار اوراق صکوک؛ هم‌سرمایه‌گذاری با شتابدهنده‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ خدمات توانمندسازی در حوزه‌ها مالکیت فکری، توسعه بازار، اخذ استاندارد‌ها و مجوز‌ها است.

بررسی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در این بازه زمانی مجموعا ۱۹ هزار و ۷۲میلیارد تومان انواع خدمات مالی به دانش‌بنیان‌ها ارائه شده است، درحالیکه مجموع کل خدمات ارائه‌شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷ هزار و ۷۲۳میلیارد تومان بود. براین اساس، میزان خدمات ارائه‌شده در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین در حوزه تسهیلات که اصلی‌ترین خدمت ارائه‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان است، در ۶ ماهه نخست سال جاری ۹ هزار و ۷۵۳میلیارد تومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شده که رشد ۱۴۷ درصدی در این بخش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این درحالی است که میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۳ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان بوده است.

میزان خدمات ارائه‌شده در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در حوزه ضمانت‌نامه نیز از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ انواع ضمانت‌نامه به مبلغ ۶ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان برای دانش‌بنیان‌ها صادر شد که رشد ۶۸ درصدی در این بخش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد. میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان بوده است.

عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حوزه سرمایه‌گذاری در بازه زمانی مذکور نیز نشان می‌دهد میزان مصوبات این بخش به رقم ۳ هزار و ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در مدت مشابه سال قبل ۷۰ میلیارد تومان می‌باشد.

همچنین در حوزه توانمندسازی نیز تا پایان تابستان ۱۴۰۴، در مجموع ۷۹ میلیارد تومان انواع خدمات توانمندسازی به دانش‌بنیان‌ها ارائه شده است و میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان بوده است.

باتوجه به توضیحات مذکور، میزان خدمات ارائه‌شده به دانش‌بنیان‌ها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ به رقم ۱۱۴۸۵۵ میلیارد تومان رسیده است.

