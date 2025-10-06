سریال «خانه عروسک ها» با گویندگی ۲۲ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سیما؛ سریال «خانه عروسک ها» در گونه انیمیشن و خانوادگی محصول ترکیه در سال ۲۰۱۸ قرار است از شبکه تهران پخش شود.
مدیر دوبله این سریال مهوش افشاری و صدابردار آن حسین حسنی فر است. فاطمه اکبری، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، محمد بهاریان، ارسلان جولایی، سمیه رهنمون، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، پریا شفیعیان، سعید شیخ زاده، مهسا عرفانی، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، ملیکا ملک نیا، علی منانی، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال، مونا همائی پور و مهوش افشاری صداپیشههای این اثر بودهاند.
این سریال درباره پیرمردی است که تعدادی عروسک میسازد و یک شب آنها زنده میشوند و یکی از آنها از خانه پیرمرد میرود و با پسربچهای دوست میشود.
یکی از زیباییهای تردیدناپذیر دنیاهای کودکانه، قوای تخیل بی بدیل این دنیاهاست که همواره بسیار پرشگفتی و سرشار از امکانهایی برای گذار و فرا رفتن از محدودیتهای منطقی زندگی طبیعی و واقعی است. یکی از این امکانهای فراروی شگفت متخیل از امر واقعی در دنیاهای کودکانه، زنده انگاری عروسکهایی است که در واقعیت، نمیتوانند هیچ گاه زنده باشند و تنها در جهان بازیهای پر از رنگین کمانهای کودکانهی تخیل است که چنین زنده انگاریای ممکن میشود. این زنده انگاری منجر به پدیدآورد هنرهای بزرگی همچون نمایشها و آثار سینمایی عروسکی به یاد ماندنی شده است. سریال جذاب «خانه عروسک ها» نیز سریالی کودکانه است که داستان هایش بر مبنای تخیل زنده شدن عروسکها شکل گرفته و اساس ماجراهایی جالب برای پیگیری مخاطبان کودک شده است.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی تهران، برای مخاطبان پخش شود.