باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه ادعا کرد که «آنکارا در زمینه سرمایه‌گذاری در انرژی پاک (سبز) در صدر کشور‌ها قرار دارد»؛ او افزود که بیش از ۶۰ درصد از کل تولید انرژی این کشور از منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود.

او طی سخنرانی خود در نمایشگاه و همایش بازدهی انرژی در استانبول، توضیح داد که «مصرف روزانه نفت ترکیه حدود یک میلیون بشکه است که ۱۶۰ هزار بشکه آن از منابع داخلی تامین می‌شود.»

اردوغان اشاره کرد که «ترکیه با ناوگانی متشکل از ۴ کشتی حفاری و دو کشتی لرزه‌نگاری (امواج لرزه‌ای)، جایگاه پنجم جهان را در اختیار دارد» و تاکید کرد که «با پیوستن کشتی‌های جدید، به‌زودی به رتبه چهارم صعود خواهد کرد.»

او افزود که نیروگاه هسته‌ای «آک‌کویو» به‌زودی برای نخستین بار تولید برق را آغاز خواهد کرد. پیش از این، اردوغان اشاره کرده بود که «نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو (که توسط شرکت روسی روس‌اتم ساخته می‌شود) ۵۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ترکیه کمک خواهد کرد» . او خاطرنشان کرد که «نیروگاه آک‌کویو، ترکیه را سالانه از واردات ۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بی‌نیاز خواهد کرد.»

منبع: النشره