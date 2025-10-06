باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کتمان یک حقیقت + فیلم

تحلیلگر CNN در اظهاراتی مدعی شد گرسنگی و تشنه شدن کودکان نوار غزه اخبار جعلی است و واقعیت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که کودکان  غزه گرسنه و تشنه هستند، ونجوز تحلیلگر CNN مدعی شده این اخبار جعلی است.

اظهارنظری که واکنش های گسترده ای در فضای مجازی همراه داشت. 

 

مطالب مرتبط
کتمان یک حقیقت + فیلم
young journalists club

عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند

کتمان یک حقیقت + فیلم
young journalists club

حمله به برند‌های حامی رژیم صهیونیستی در اسپانیا + فیلم

کتمان یک حقیقت + فیلم
young journalists club

از محاصره تا قحطی؛ نقشه راه یک نسل‌کشی خاموش + فیلم

کتمان یک حقیقت + فیلم
young journalists club

تظاهرات حمایت از فلسطین در مراکش + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
لحظه هولناک نجات ده‌ها نوجوان از آتش حاصل از تصادف اتوبوس در برزیل
۱۳۸۶

لحظه هولناک نجات ده‌ها نوجوان از آتش حاصل از تصادف اتوبوس در برزیل

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک زوج در لبنان + فیلم
۱۰۷۱

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک زوج در لبنان + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
اسنپ‌بک و بازی با روان اقتصاد ایران + فیلم
۶۹۲

اسنپ‌بک و بازی با روان اقتصاد ایران + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
افزایش همکاری‌های اقتصادی بین ایران و عراق + فیلم
۶۷۹

افزایش همکاری‌های اقتصادی بین ایران و عراق + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
نقش نیروی هوایی ارتش در توقف پیشروی دشمن بعثی + فیلم
۶۷۴

نقش نیروی هوایی ارتش در توقف پیشروی دشمن بعثی + فیلم

۱۴ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.