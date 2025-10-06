باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی پلیس، سردار عزیزالله ملکی در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی پلیس ضمن تشریح نحوه برگزاری مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا در آبان ماه سال جاری در این استان، گفت: افتخار برگزاری این دوره از مسابقات به فرماندهی انتظامی استان فارس عطا شده است و ما این فرصت معنوی را بسیار مغتنم شمرده و نهایت سعی و تلاش خود برای بهره بردن از محضر نورانی قرآن کریم و شهدای والامقام که رهروان واقعی و عاملان حقیقی قرآن هستند را خواهیم داشت.
این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: پناه بردن به قرآن تنها راه عبور از دریای متلاطم گناه و رسیدن به صراط مستقیم است و این شهدا عزیز بودند که با تاسی به آیات نورانی کلام الله وحی پا به عرصه مقدس جهاد در راه خدا گذاشتند و به سعادت ابدی نائل آمدند.
وی با یادآوری وظیفه زنده نگهداشتن یاد شهدا، گفت: راه شهیدان ادامه دارد، راهی که در آن، ترس جایی ندارد و توکل بر خدا، سرمایه اصلی هر گام خواهد بود.
سردار ملکی تاکید کرد: هدف ما از تلفیق مسابقات قرآنی و یادواره شهدا در یک آیین این است که اعلام کنیم ما فرزندان قرآنیم، پیروان ولایت، و ادامهدهندگان راه شهیدان که در برابر ابرقدرتها با ایمان ایستادهایم، نه با سلاح یا رسانههای پرزرق و برق، بلکه با قلبهایی سرشار از نور قرآن و حقطلبی.
این مقام انتظامی تصریح کرد: قرآن و شهدا نقش بسزایی در شکلگیری و هدایت زندگی انسانها دارند. قرآن به عنوان کتاب هدایت و راهنما، انسانها را به سوی ارزشهای اخلاقی، معنوی و انسانی سوق میدهد و شهدا با ایثار و فداکاری خود، اسوههایی برای شجاعت، ایمان و مقاومت در برابر ظلم و ستم هستند.
وی اذعان داشت: شهدا، نماد ایستادگی در برابر ظلم و نشانهای روشن از تحقق وعدههای الهیاند. یاد آنان، نهتنها دلها را متأثر میکند، بلکه بار دیگر به ما گوشزد میکند که مقاومت، راهی است که با نور قرآن روشن میشود.
این مقام مسئول افزود: برنامههای قرآنی در کنار بزرگداشت شهدا، میتواند نقش مؤثری در پرورش انسان ها، تقویت هویت دینی و فرهنگی و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی داشته باشد و نسل امروز را به مسیر معنویت، اخلاق و ایثار هدایت کند.
سردار ملکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی سخن از شهدا و خانوادههای معظم آنان به میان میآید، ذهن ناخودآگاه به سمت ایثار، صبوری و ایمان راسخ میرود، هر بار در کلاس صبر و ایمان خانوادههای شهدا نشستهام با جان و دل آموختهام که قرآن، نه تنها کتاب تلاوت، بلکه چراغی برای زیستن و ایستادن در برابر سختیهاست.
فرمانده انتظامی استان فارس در خاتمه با اشاره به اجرای طرح سفیر قرآنی شهید در سی اًمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، گفت: در این طرح معنوی همه حافظان، شرکت کنندگان، داوران و دست اندرکاران مسابقات به عنوان سفیر قرآنی یکی از شهدای والامقام انتظامی معرفی میگردند و لوح سفیر شهید را دریافت خواهند کرد که در همین راستا سه مسئولیت معنوی و ره آورد برای وی بهمراه خواهد داشت؛ ۱- در اجرای موازین دینی هر مسلمان میبایست تلاوت روزانه قرآن کریم را داشته باشد و سفیر قرآنی شهید ثواب این تلاوتهای روزانه خود را به روح مطهر شهید هدیه خواهد کرد. ۲- شهید را شفاعت کننده قرار داده تا خداوند او را در عمل به آموزههای قرآنی و اخلاص در تلاوت یاری فرماید. ۳- سیره نورانی شهید را چراغ راه خود در زندگی قرار داده و از شهید الگو برداری مینماید.
گفتنی است مراسم گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با سی اًمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا در آبان ماه سال جاری به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس و در جوار آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار میگردد.