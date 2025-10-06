باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین از بیانیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک جدید (استارت نو) "ایده خوبی به نظر می‌رسد" استقبال کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال تاس گفت: "ما از این بیانیه استقبال می‌کنیم و معتقدیم که به ما دلیلی می‌دهد تا خوشبین باشیم که ایالات متحده از ابتکار پوتین حمایت می‌کند. "

با این حال، به گفته پسکوف، هنوز هیچ سیگنال خاصی از طریق کانال‌های دیپلماتیک دریافت نشده است.

پیش از این، در پاسخ به سوالی از تاس، ترامپ گفته بود که پیشنهاد پوتین در مورد پیمان استارت نو "ایده خوبی به نظر می‌رسد. در ۲۲ سپتامبر، پوتین در جلسه‌ای با شورای امنیت روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا پس از انقضای آن در فوریه، یک سال دیگر به رعایت محدودیت‌های کمی این پیمان ادامه دهد. با این حال او تأکید کرد که این اقدام تنها در صورتی عملی است که واشنگتن نیز به شیوه‌ای مشابه عمل کند.

منبع: تاس