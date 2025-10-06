باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «عشق و جان و خاک»، به زندگی و خدمات فرهنگی و تاریخی رضا شعبانی، استاد برجسته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی میپردازد که پنجشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
رضا عباسی، کارگردان مستند «عشق و جان و خاک»، با اشاره به جایگاه و اهمیت رضا شعبانی در عرصه تدریس و پژوهشهای تاریخی ایران گفت: شعبانی از چهرههای شاخص و تأثیرگذارِ علمی و فرهنگی ایران است. او طی سالها فعالیت علمی در دانشگاه شهید بهشتی و دیگر مراکز آموزشی، نقشی ماندگار در تربیت نسلهای متعدد از دانشجویان و پژوهشگران تاریخ ایفا کردهاند. شخصیت علمی و اخلاقی ایشان همواره با فروتنی، دقت و تعهد علمی همراه بوده و همین ویژگیها باعث شده است تا نام او در میان اهل دانش و فرهنگ به نیکی شناخته شود.
وی با اشاره به انگیزه خود از ساخت این مستند افزود: شعبانی از جمله استادانی است که نهفقط در حوزه تاریخنگاری، بلکه در پرورش تفکر انتقادی و نگاه ملی در میان دانشجویان نقش داشتهاند. به همین دلیل ضروری و لازم بود که گوشهای از تلاشها و اندیشههای او برای نسل امروز و آینده ثبت و روایت شود.
عباسی ادامه داد: شعبانی شخصیتی است که تاریخ را نه صرفاً بهعنوان موضوعی علمی، بلکه بهمثابه راهی برای شناخت ریشهها و استمرار هویت ایرانی میبیند. گفتوگو با شاگردان و دیگر استادان نیز نشان داد که این استاد فرهیخته با وجود سالها تدریس و پژوهش، همچنان با اشتیاق به مطالعه و آموزش ادامه میدهد و باور دارد که تاریخ، چراغ راه آینده است.
کارگردان مستند «عشق و جان و خاک» در پایان با تأکید بر اهمیت ساخت آثاری از این دست گفت: ساخت مستند درباره دکتر شعبانی در واقع ادای دین به نسل اندیشمندانی است که در سکوت و بیهیاهو عمر خود را وقف دانش و فرهنگ کردهاند. پرداختن به زندگی چنین استادانی، نهتنها موجب قدردانی از تلاشهای آنان است، بلکه به مخاطبان نیز یادآوری میکند که میراث فکری ایران به دست همین بزرگان زنده است. به نظر بنده این مستند کوششی است برای حفظ حافظه فرهنگی جامعه و پاسداشت ارزشهای علمی و انسانی چهرههای ماندگار کشور.
فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ پخش میشود و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پیش روی دیدگان مخاطبان قرار میگیرد.
اکران مستند «کودکی ناتمام» به مناسبت روز جهانی کودک
به مناسبت روز جهانی کودک، مستند «کودکی ناتمام» با نگاهی ویژه به موضوعات مرتبط با کودک و شعر کودک در فضای پس از انقلاب اسلامی ایران، در تاریخ ۱۶ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موزه سینما، سالن فردوس، برگزار خواهد شد.
این برنامه با حضور اساتید عرصه فرهنگ و هنر، همچون حسین شیخ الاسلامی، علی اکبر زین العابدین، احمد محیط طباطبایی و ناصر صفاریان (کارگردان فیلم)، به بررسی ابعاد مختلف شعر و ادبیات کودک در دوران پس از انقلاب خواهد پرداخت.
این اکران ویژه با هدف تماشای فیلم و در کنار آن، برگزاری نشست نقد و بررسی برگزار میشود. در این نشست، شرکتکنندگان فرصتی خواهند داشت تا درباره نحوه تعامل سینما و ادبیات با دنیای کودکان پس از انقلاب به گفتوگو بپردازند.
مستند «کودکی ناتمام» ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۳، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در موزه سینما اکران میشود.
مستند «چشمهای نگران، زخمهای منتظر» در باغ کتاب اکران میشود
مستند «چشمهای نگران، زخمهای منتظر» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا محمدی به همت خانهایبی، تنها نهاد غیردولتی و رسمی حمایت از بیماران پروانهای (EB) در کشور، روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در باغ کتاب تهران سالن شماره ۷ روی پرده میرود.
این مستند روایتگر روزهای سخت بیماران پروانهای و خانوادههایشان در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران است؛ روزهایی که کمبود شدید دارو و پانسمان حیاتی شرایط بیماران را به شدت دشوارتر کرد. با وجود این بحران، خانهایبی با تلاش شبانهروزی توانست روند خدمترسانی و حمایتهای درمانی و معیشتی را ادامه دهد.
بیماران پروانهای به دلیل ابتلا به یک بیماری ژنتیکی نادر با پوستی بسیار شکننده متولد میشوند و کوچکترین تماس میتواند باعث ایجاد زخمها و تاولهای دردناک شود. همین امر نیاز آنان به دارو، پانسمانهای خاص و مراقبتهای ویژه را دوچندان میکند. خانهایبی در سالهای گذشته علاوه بر تأمین این نیازهای حیاتی، حمایتهای معیشتی، درمانی و فرهنگی نیز به خانوادهها ارائه کرده است.
خانهایبی طی سالهای فعالیت خود، خدمات گستردهای از جمله تأمین پانسمانها و داروهای کمیاب، پوشش هزینههای درمانی، حمایتهای معیشتی، پیگیری مسائل آموزشی و فرهنگی و همچنین ایجاد بسترهای آگاهیرسانی در سطح جامعه را بر عهده داشته است. هدف اصلی این نهاد، آن است که بیماران پروانهای و خانوادههایشان در مسیر دشوار زندگی تنها نمانند و با امید و آرامش بیشتری به آینده نگاه کنند.
«چشمهای نگران، زخمهای منتظر» ضمن ثبت لحظاتی از رنج و ایستادگی بیماران و خانوادهها، نمادی از مقاومت، همبستگی مردمی و استمرار خدمترسانی در سختترین شرایط است.
مراسم اکران این مستند روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در باغ کتاب تهران سالن شماره ۷ برگزار خواهد شد.