باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: پس از گزارش به پلیس ۱۱۰ مبنی بر درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان شیراز در یازدهم مهرماه سال جاری، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

او ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوان ۲۰ ساله‌ای به دلیل اختلافات شخصی با دوست خود درگیر و وی را با سلاح سرد از ناحیه سینه مجروح می‌نماید که به علت شدت جراحات وارده به قتل می‌رسد.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه بلافاصله تحقیقات جهت شناسایی قاتل در دستور کار ماموران کلانتری "۲۵ شریف آباد" قرار گرفت، تصریح کرد: با سرعت عمل و تلاش مأموران پلیس، مخفیگاه قاتل شناسایی و وی دستگیر شد.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه قاتل ۲۳ ساله پس از اقرار به قتل به دلیل اختلافات شخصی، روانه دادسرا شد، گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

زمین‌گیر شدن سارق به عنف توسط پلیس شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق به عنف در پارک رحمت توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت به عنف گوشی همراه و ساعت مچی شاکی در خیابان توسط دو نفر، سریعا ماموران به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی موضوع شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری "۲۴ ابوذر" بلافاصله با دریافت مشخصات ظاهری با انجام اقدامات پلیسی یک نفر از سارقان را شناسایی و در یک حرکت ضربتی وی را دستگیر کردند و گوشی همراه و ساعت مچی را به مالباخته برگرداندند.

این مقام انتظامی به مردم خاطر نشان کرد پلیس این شهرستان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در کمربندی شیراز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در کمربندی شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، روز گذشته ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل خودرو‌های عبوری در کمربندی شیراز به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی در بازرسی از این کامیون ۳۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف وانت حامل ۱۵ میلیارد کالای فاقد مجوز

فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالای فاقد مجوز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رسول ایزدپناه اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک و با هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲ دستگاه بسته‌بندی قهوه و ماشین لباسشویی فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ ایزدپناه با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

انهدام اعضای باند کلاهبرداران رسید ساز جعلی توسط پلیس آگاهی

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۴ نفر که با رسیدساز جعلی در معاملات خرید و فروش موبایل به صورت عمده از ۱۴ نفر مبلغ ۴۰ میلیارد ریال در سطح شهر شیراز اقدام به کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ محمود حافظی گفت: اوخر شهریورماه سال جاری پرونده‌هایی به پلیس آگاهی استان ارجاع و به منظور رسیدگی به اداره جعل و کلاهبرداری ارسال شد.

او تصریح کرد: در بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد که شخصی با هویت معلوم دارای مغازه موبایل فروشی با همکاری ۳ نفر دیگر با روش رسید ساز جعلی با موضوع خرید و فروش تلفن همراه به صورت عمده اقدام به کلاهبرداری از ۱۴ نفر نموده و سپس مغازه را تعطیل و به مکان نامعلومی رفته و متواری شده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند هر ۴ نفر متهم را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه متهمان تا کنون به ۴۰ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرده‌اند، گفت: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

منبع: پلیس فارس