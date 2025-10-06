باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _ نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «نظریه خطابات قانونی (مبادی، آثار و پیامدها)» صبح امروز با حضور حجتالاسلام امین صدوقی، مؤلف اثر، و حجتالاسلام محمدهادی فاضل، منتقد، در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) قم برگزار شد. این برنامه با هدف تبیین ابعاد علمی و فقهی نظریه «خطابات قانونی» و بررسی جایگاه آن در منظومه اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان مبدع این نظریه صورت گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین عباس کمساری، رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) قم در این نشست تخصصی با اشاره به رسالت این موسسه در زمینه ترویج اندیشههای امام راحل گفت: مانایی یک اندیشه در گرو تدوین، تحلیل، تفسیر و بررسی مستمر آن است. برگزاری نشستهای نقد و بررسی، مسیر را برای نویسندگان و پژوهشگران هموار میسازد.
او همچنین از برنامهریزی موسسه برای رونمایی ماهانه آثار جدید در حوزه اندیشه های امام راحل خبر داد و افزود: رونمایی سه اثر در ماه کافی نیست؛ علما، فضلا و محققان باید بیش از پیش در مسیر تولید علمی گام بردارند تا رسالت این موسسه بهدرستی تحقق یابد.
همچنین در این نشست، حجتالاسلام صدوقی با اشاره به فرآیند ۹ ساله نگارش کتاب، آن را حاصل پژوهشهای رساله دکتری خود دانست و گفت: کتاب در چهار فصل تدوین شده است؛ فصل نخست به تعریف واژگان تخصصی، فصل دوم به بررسی مبادی نظریه و پیشفرضها، فصل سوم به ارتباط نظریه با اصول فقه، و فصل چهارم به پیامدها و آثار گسترده آن اختصاص دارد. این نظریه صرفاً در حوزه علم اصول نمیگنجد و ابعاد فراتری دارد.
حجتالاسلام محمدهادی فاضل، هم در مقام منتقد اثر، با اشاره به غلبه شهرت امام خمینی (س) در حوزههای فلسفه و عرفان، گفت: مباحث اصولی و فقهی امام کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثر تحریرالوسیله ایشان، متنی جامع و شایسته تأمل است.
او گفت:امام خمینی (س) با ارائه «نظریه خطابات قانونیه» رویکردی نوین در تفسیر احکام شرعی بنیان نهاد؛ نظریهای ابتکاری که با تأثیرگذاری بر مبانی فقه و اصول، ظرفیت حل بسیاری از مسائل پیچیده این دو حوزه را فراهم کرده است.
او با نقد کتاب «نظریه خطابات قانونی»، افزود: این اثر میتوانست با بهرهگیری از منابع غنیتر، ابعاد نظری خود را تقویت کند و جایگاه آن در منظومه فقهی امام را روشنتر سازد.
در پایان این نشست، از کتاب «نظریه خطابات قانونی (مبادی، آثار و پیامدها)» بهصورت رسمی رونمایی شد.