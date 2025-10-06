نشست مشترک مسئولان اقتصادی خراسان رضوی و استان هرات امروز در گذرگاه دوغارون برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نشست مشترک مسئولان اقتصادی خراسان رضوی و استان هرات با هدف بررسی مسائل تجاری، ترانزیتی و گمرکی، امروز در گذرگاه دوغارون برگزار شد.
در این دیدار که با حضور رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و هیئت 9 نفره استان هرات به ریاست نقیبالله ایوب، معاون اقتصادی استاندار هرات، در نقطه صفر مرزی دوغارون برگزار شد، ️دو طرف درباره موضوعاتی چون صادرات، ترانزیت کالا و سوخت، همکاریهای گمرکی، تسهیل مبادلات اقتصادی و رفع موانع صادرات و واردات گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این نشست، بر گسترش تعاملات اقتصادی مرزی، هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی دو کشور و تسهیل تردد تجار و کامیونها در مرز دوغارون تأکید شد. ️
همچنین مقرر شد کارگروههای مشترک برای پیگیری مصوبات این نشست و اجرای تصمیمات مورد توافق، در کوتاهترین زمان ممکن تشکیل شود تا روند مبادلات اقتصادی میان استان خراسان رضوی و ولایت هرات با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.