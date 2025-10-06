نشست مشترک مسئولان اقتصادی خراسان رضوی و استان هرات امروز در گذرگاه دوغارون برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نشست مشترک مسئولان اقتصادی خراسان رضوی و استان هرات با هدف بررسی مسائل تجاری، ترانزیتی و گمرکی، امروز در گذرگاه دوغارون برگزار شد.

در این دیدار که با حضور رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و هیئت 9 نفره استان هرات به ریاست نقیب‌الله ایوب، معاون اقتصادی استاندار هرات، در نقطه صفر مرزی دوغارون برگزار شد، ️دو طرف درباره موضوعاتی چون صادرات، ترانزیت کالا و سوخت، همکاری‌های گمرکی، تسهیل مبادلات اقتصادی و رفع موانع صادرات و واردات گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

در این نشست، بر گسترش تعاملات اقتصادی مرزی، هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی دو کشور و تسهیل تردد تجار و کامیون‌ها در مرز دوغارون تأکید شد. ️

همچنین مقرر شد کارگروه‌های مشترک برای پیگیری مصوبات این نشست و اجرای تصمیمات مورد توافق، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شود تا روند مبادلات اقتصادی میان استان خراسان رضوی و ولایت هرات با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، دوغارون ، خراسان رضوی
خبرهای مرتبط
تعاملات ایران و افغانستان افزایش یافت + فیلم
ترانزیت در مرز دوغارون افزایش یافت
۵۱۰ میلیارد تومان کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف و ضبط شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
ترامپ با اهرم قطر و عربستان، نتانیاهو را به پایان جنگ وادار کرد
واکنش‌ها به استعفای دولت یک روزه فرانسه/ درخواست‌ استیضاح و استعفای مکرون
مدودف اوکراینی‌ها را پشت ماجرای پهپاد‌های ناشناس در اروپا دانست
فعالان سوئیسی ناوگان صمود از شرایط «غیرانسانی» در بازداشت اسرائیل خبر دادند
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
سقوط سهام فرانسه پس از استعفای نخست وزیر جدید
تعامل با آمریکا در حد سفارت پذیرفته‌است ولی بگرام نه
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
آخرین اخبار
کمک ۹ میلیون دلاری سازمان ملل به غزه
گفتگوی تلفنی پوتین و نتانیاهو
کاخ سفید: ترامپ خواستار آتش‌بس سریع در غزه است
مکرون از لِکُرنو خواست تا مذاکرات نهایی تشکیل دولت را انجام دهد
تحلیلگران صهیونیست: حماس باقی خواهد ماند
مرحله اول طرح غزه ترامپ تا اوایل هفته آینده قابل دستیابی است
مخالفت شورای دموکراتیک سوریه با انتخابات پارلمانی این کشور
مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس در مصر آغاز شد
دیدار دیپلمات آمریکایی و فرمانده سنتکام با فرمانده کل قسد
کالاس: اروپا باید در طرح ترامپ برای غزه شرکت کند
برزیل: تماس تلفنی لولا و ترامپ «مثبت» بود
ایلینوی و شیکاگو به دلیل اعزام گارد ملی، از کاخ سفید شکایت کردند
خلع سلاح حماس بدون خروج اسرائیل از غزه ممکن نیست
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
ادعای اسرائیل درباره حمله به پایگاه نیرو‌های رضوان و ترور فرمانده حزب الله
کشف طرح بمب گذاری در سفارت آمریکا در کاراکاس
حماس: اظهارات فعالان صمود، سند جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی است
مذاکرات طالبان و آلمان برای بازگرداندن مجرمان افغان از طریق پروازهای تجاری
نشست فولاد مبارکه با شرکای افغانستانی برای توسعه همکاری‌های پایدار
کرملین از موضع ترامپ در مورد پیمان استارت نو استقبال کرد
️گفت‌وگوی مسئولان خراسان رضوی و طالبان در نقطه صفر مرزی
اردوغان: نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو به زودی تولید برق را آغاز می‌کند
گرجستان ۵ نفر را به تلاش خشونت‌آمیز برای تصرف ساختمان ریاست جمهوری متهم کرد
آب فاضلاب در زندان‌های اسرائیل؛ روایت تکان‌دهنده فعال تونسی
کرملین اتهامات ناتو را «سطحی و بی‌اساس» خواند
دیده‌بان حقوق بشر: طرح ترامپ پاسخگویی در قبال جنایات جنگی را نادیده می‌گیرد
کشف غار باستانی ۵۰۰ ساله در بدخشان
ادعای وال استریت ژورنال درباره تهاتر پنهان میان ایران و چین
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با وزیر امور خارجه
تسهیلات جدید برای صدور تذکره الکترونیکی به ویژه برای افغان‌های مقیم خارج