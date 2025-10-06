حسین ابرقویی که برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده، از احساس خاص خود پس از اعلام لیست ملی‌پوشان گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسین ابرقویی پس از حضور در اردوی تیم ملی ایران گفت:خدا را شکر می‌کنم که به بزرگ‌ترین آرزوی زندگی‌ام یعنی دعوت به تیم ملی رسیدم. از کادر فنی تیم ملی تشکر می‌کنم که به من اعتماد کردند. امیدوارم بتوانم پاسخ این اعتماد را در زمین بدهم.

مدافع جدید تیم ملی درباره حس و حال خود پس از شنیدن خبر دعوتش به تیم ملی گفت: وقتی شنبه شب لیست تیم ملی اعلام شد و نام خودم را در بین دعوت‌شده‌ها دیدم، از خوشحالی تا صبح نخوابیدم. واقعاً از صمیم قلب خوشحالم، چون برای رسیدن به این هدف خیلی تلاش و سختی کشیدم. همیشه تصور می‌کردم روزی به تیم ملی می‌رسم و خدا را شکر می‌کنم که این اتفاق مهم در زندگی‌ام افتاد.

ابر قویی درباره تداوم حضورش در تیم ملی نیز گفت: تمام تلاشم را می‌کنم تا نظر مثبت کادر فنی را جلب کنم، اما در نهایت همه چیز به نظر مربیان و خواست خدا بستگی دارد.

این بازیکن با اشاره به اینکه سید جلال حسینی را الگوی خود در فوتبال می‌داند، درباره دو دیدار دوستانه تیم ملی برابر روسیه و تانزانیا اظهار کرد: این بازی‌های تدارکاتی در مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در جام جهانی اهمیت زیادی دارند. اگر فرصت بازی پیدا کنم، تمام وجودم را می‌گذارم تا خواسته‌های مربیان به‌ویژه آقای قلعه‌نویی را برآورده کنم.

ابر قویی در پاسخ به این سؤال که دوست دارد تیم ملی در جام جهانی با چه تیم‌هایی هم‌گروه شود، گفت: من آرژانتین را خیلی دوست دارم و دوست دارم مقابل این تیم بازی کنیم.

او در ادامه با خنده درباره احتمال مهار ستاره‌های فوتبال آرژانتین گفت: تلاشم را می‌کنم، اما مهم‌تر از همه این است که هر بازی ملی، چه دوستانه و چه رسمی، اهمیت زیادی دارد و نگاه تیم ملی همیشه موفقیت و شادی مردم است.

مدافع تیم ملی در پایان درباره توصیه‌های امیر قلعه‌نویی به بازیکنان نیز افزود: سرمربی تیم ملی تأکید کردند در سال جام جهانی باید خیلی مراقب خودمان باشیم. قطعاً یک بازیکن حرفه‌ای باید زندگی شخصی سالمی داشته باشد و از خودش مراقبت کند. ما هم تمام تلاشمان را در این مسیر انجام می‌دهیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، دعوت به تیم ملی
خبرهای مرتبط
دانیال اسماعیلی‌فر به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری: قلعه‌نویی برای جوانان ارزش قائل می‌شود/ طارمی و سردار الگو‌های من هستند
پای سردار آزمون شکست
سه بانوی خوزستانی به اردو‌ی تیم ملی فوتبال دعوت شدند
صالح حردانی و رامین رضاییان به تیم ملی دعوت شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آمار ناامید کننده طارمی در لیگ یونان
پایان محرومیت ساپینتو
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده
فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی باید بازی را در بیاورد
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند در آزمون جهانی
استقلالی‌ها به تعطیلات رفتند
آخرین اخبار
عزم پولادمردان برای تکرار قهرمانی جهان
آخرین وضعیت وزنه بردار کلمبیا پس از سقوط وزنه
قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه سال ۶۹
واکنش سیاوش اکبرپور به محکوم کردن استقلال: طلبم را بخشیدم
هانیه رستمیان دوباره در بوندسلیگا لژیونر شد
ستایش هازارد از یامال: فقط مسی در این سن چنین بود
وقتی آمار به برتری برای استقلال ختم نمی‌شود
سیمئونه: درباره داوران نظری ندادم
واترپلو ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی آسیا صعود کرد
واکنش آلگری به از دست رفتن صدرنشینی روسونری
مهرعلیزاده: جام جهانی زورخانه‌ای در هند برگزار خواهد شد/ میزبانی ایران مایه مباهات است
باران چشمه: ۱۷ کشور در مسابقات زورخانه‌ای آسیا حضور دارند
شوخی تلخ فوتبال ایران؛ امتیازات صدرنشین لیگ برتر هنوز دورقمی نشده است
سحرخیزان با تیم امید به اصفهان نرفت
زمین خوردن هاجر صفرزاده در یک قدمی خط پایان و از دست رفتن طلای جهان
آخرین اخبار از مصدومان تیم فوتبال استقلال برای لیگ برتر
هزینه‌های بدون دستاورد برای بازیکنان میلیاردی فوتبال
برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران در قهرمانی جهان
پایان محرومیت ساپینتو
اهدای ۲ قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال برای احداث کمپ توسط وزارت ورزش
محکومیت استقلال و رد شکایت عمران‌زاده
آمار ناامید کننده طارمی در لیگ یونان
احتمال برگزاری داربی تهران در ورزشگاه پارس شیراز
استقلالی‌ها به تعطیلات رفتند
سومین برد گلادیاتور‌ها در بوندسلیگا با حضور یخچالی
وزنه‌برداری قهرمانی جهان؛ بیرانوند در آزمون جهانی
فوتبال ما با این وضعیت به قهقرا می‌رود/ بازیکن ۱۰۰ میلیاردی باید بازی را در بیاورد
لیگ برتر فوتبال در گرداب تساوی‌های زیاد و رقابت‌های کم گل
ناپولی ۲-۱ جنوا/ هویلون صدر را به کونته هدیه داد
برنتفورد ۰ - ۱ منچسترسیتی/ پیروزی خفیف در شب رکوردشکنی گواردیولا+ فیلم