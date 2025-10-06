معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: کیفرخواست پرونده «سما جهانباز» دختر گمشده در شیراز در روزهای آینده صادر و ابلاغ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن کشاورز در این باره گفت: پرونده سما جهانباز دختر جوان گمشده در شیراز در ادامه سیر قانونی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با بیان اینکه کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است، بیان داشت: کیفرخواست پرونده طی روزهای آتی صادر و ابلاغ می‌شود.

او با بیان اینکه به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی موضوع مطالبه دیه شخص مفقود محور کیفرخواست خواهد بود، گفت: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه صالح به رسیدگی در شیراز ارسال و مطابق مقررات موضوعه رسیدگی خواهد شد.

سما جهانباز دختر جوان اصفهانی مسافر در شهر شیراز بود که در تیر ماه ۱۴۰۱ در بلوار شریعتی شیراز مفقود شد و تاکنون علی رغم تلاش‌های صورت گرفته سر نخی از وی پیدا نشده است.

