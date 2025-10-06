مهاجم ۱۹ ساله تیم پیکان که برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی دعوت شده است، از تحقق یکی از آرزو‌های بزرگش سخن گفت و تأکید کرد: مهدی طارمی و سردار آزمون الگوی من هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کسری طاهری درباره احساس خود از دعوت به تیم ملی اظهار داشت: دعوت از بازیکنان جوان به تیم ملی که حالا به یک رویه تبدیل شده، اتفاق بسیار خوبی است و نشان می‌دهد آقای قلعه‌نویی چقدر به جوان‌ها اعتماد دارند. من هم خیلی خوشحالم که این فرصت را پیدا کردم تا خودم را نشان دهم. از آقای قلعه‌نویی صمیمانه تشکر می‌کنم که چنین شرایطی را برای ما جوانان فراهم کرده‌اند تا استعدادمان را به نمایش بگذاریم.

او درباره حس خود پس از دعوت به اردوی تیم ملی گفت: قطعا حضور در تیم ملی حس و حال متفاوتی نسبت به رده باشگاهی و حتی تیم‌های پایه دارد. بسیار خوشحالم که در جمع ملی‌پوشان هستم و امیدوارم بتوانم از این فرصت بهترین استفاده را ببرم.

مهاجم جوان تیم ملی در ادامه درباره تمرین در کنار بازیکنان بزرگی مانند مهدی طارمی و علی علیپور گفت: همه این بازیکنان از بهترین‌های فوتبال ایران هستند و باعث افتخارم است که در کنارشان تمرین و بازی می‌کنم. امیدوارم چیز‌های زیادی از آنها یاد بگیرم و بتوانم به پیشرفتم ادامه دهم.

طاهری با اشاره به الگو‌های خود در تیم ملی افزود: قطعا آقای طارمی و آقای آزمون الگو‌های من هستند و تلاش می‌کنم از تجربه و رفتار حرفه‌ای آنها درس بگیرم.

این ملی‌پوش جوان در پایان درباره دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل روسیه و تانزانیا گفت: امیدوارم بازی‌های خوبی پیش‌رو داشته باشیم و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم. هدف همه ما موفقیت تیم ملی و سربلندی کشور است.

