این پروژه با هدف ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و تسهیل جابهجایی مردم و کالا در شرق فارس، گامی مهم در توسعه شبکه راههای استان فارس محسوب میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی گفت: محور قدیم داراب ـ فسا یکی از مسیرهای پرتردد شرق استان است و اجرای باند دوم آن به افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و تسهیل جابهجایی کالا و مسافران کمک میکند.
محمدمهدی عبدالهی، افزود: تمام محورهای شهرستان داراب در قالب بزرگراه در حال توسعه هستند تا دسترسی به شهرها و کاهش زمان سفر بهبود یابد و توسعه متوازن در شرق استان تقویت شود.
او با اشاره به منابع مالی پروژه اعلام کرد: اعتبار اولیه اجرای باند دوم این محور ۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال است، اما برای تکمیل آن حداقل به ۱۵ هزار میلیارد ریال نیاز خواهد بود.
عبدالهی همچنین با قدردانی از همکاری نماینده مردم داراب و زریندشت و پیگیری مسئولان محلی تأکید کرد: توسعه شبکه راههای ارتباطی شرق فارس در اولویت اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد و اجرای این پروژه با جدیت دنبال میشود.
منبع: راه و شهرسازی فارس