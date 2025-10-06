باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی ۱۰ کیلومتر باند دوم محور قدیم داراب ـ فسا (گردنه داراکویه) امروز با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان استانی و مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور آغاز شد.

این پروژه با هدف ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و تسهیل جابه‌جایی مردم و کالا در شرق فارس، گامی مهم در توسعه شبکه راه‌های استان فارس محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی گفت: محور قدیم داراب ـ فسا یکی از مسیر‌های پرتردد شرق استان است و اجرای باند دوم آن به افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافران کمک می‌کند.

محمدمهدی عبدالهی، افزود: تمام محور‌های شهرستان داراب در قالب بزرگراه در حال توسعه هستند تا دسترسی به شهر‌ها و کاهش زمان سفر بهبود یابد و توسعه متوازن در شرق استان تقویت شود.

او با اشاره به منابع مالی پروژه اعلام کرد: اعتبار اولیه اجرای باند دوم این محور ۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال است، اما برای تکمیل آن حداقل به ۱۵ هزار میلیارد ریال نیاز خواهد بود.

عبدالهی همچنین با قدردانی از همکاری نماینده مردم داراب و زرین‌دشت و پیگیری مسئولان محلی تأکید کرد: توسعه شبکه راه‌های ارتباطی شرق فارس در اولویت اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد و اجرای این پروژه با جدیت دنبال می‌شود.

منبع: راه و شهرسازی فارس