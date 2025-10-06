باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: خروج اتباع غیر مجازی که در کشور بودند، عمدتاً در اقامتگاههای غیررسمی سکونت داشتند در قالب سرایداری یا نگهبانی بوده است.
او بیان کرد: اتباع غیر مجازی که در تهران و یا شهرهای دیگر سکونت داشتند اسکان آنها مالکانه نبوده و نمیتوان گفت که اکنون آن خانه را میفروشند. اسکان آنها استیجاری عمدتاً در حومه شهر بوده و این افراد در داخل حریم شهری ساکن نبودند.
باقر پور با اشاره به ادعاهای کاهش قیمت مسکن تا ۳۰ درصد، این اظهارات را غیرواقعی خواند و افزود: «آمار رسمی و معتبر در این زمینه وجود ندارد و نباید بهراحتی به این ادعاها اعتماد کرد.»
وی همچنین با اشاره به تبعات رکود بازار مسکن بر امنیت اجتماعی، گفت: «این رکود میتواند به سطوح امنیتی آسیب برساند و باید از اظهارات هیجانی پرهیز کرد.»
باقر پور چهار عامل کلیدی را در عدم کاهش قیمت مسکن مؤثر دانست گفت: یکی از اینعوامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی است و با توجه به تورم ۵۰ درصدی، امکان کاهش قیمت مسکن وجود ندارد.
وی ادامه داد:عدم افزایش زمین از عوامل دیگری است به طوری که زمینهای مستعد برای ساخت و ساز بهسختی در دسترس هستند.
باقر پور گفت: کاهش تولید هم به دلیل آنگه تولیدکنندگان به دلایل مختلف از بازار خارج شدهاند می تواند بر بازار تأثیر گذار باشد و از طرف دیگر قیمت ارز و طلا بهطور مستقیم بر بازار مسکن تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد: اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن است شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن در آینده نزدیک باشیم. برای ساماندهی بازار مسکن، نیاز به برنامهریزی دقیق و علمی داریم.