مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: با توجه افزایش ۵۰ درصدی مصالح ساختمانی و همچنین رشد چشم گیر زمین قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: خروج اتباع غیر مجازی که در کشور بودند، عمدتاً در اقامتگاه‌های غیررسمی سکونت داشتند در قالب سرایداری یا نگهبانی بوده است.

او بیان کرد: اتباع  غیر مجازی که در تهران و یا شهرهای دیگر سکونت داشتند  اسکان  آنها مالکانه نبوده و نمی‌توان گفت که اکنون آن خانه را می‌فروشند. اسکان آنها استیجاری عمدتاً در حومه شهر بوده و این افراد در داخل حریم شهری ساکن نبودند.

باقر پور با اشاره به ادعاهای کاهش قیمت مسکن تا ۳۰ درصد، این اظهارات را غیرواقعی  خواند و افزود: «آمار رسمی و معتبر در این زمینه وجود ندارد و نباید به‌راحتی به این ادعاها اعتماد کرد.»

وی همچنین با اشاره به تبعات رکود بازار مسکن بر امنیت اجتماعی، گفت: «این رکود می‌تواند به سطوح امنیتی آسیب برساند و باید از اظهارات هیجانی پرهیز کرد.»

باقر پور چهار عامل کلیدی را در عدم کاهش قیمت مسکن مؤثر دانست گفت: یکی از این‌عوامل  افزایش قیمت مصالح ساختمانی است و با توجه به تورم ۵۰ درصدی، امکان کاهش قیمت مسکن وجود ندارد.

وی ادامه داد:عدم افزایش زمین از عوامل دیگری است به طوری که زمین‌های مستعد برای ساخت و ساز به‌سختی در دسترس هستند.

باقر پور گفت: کاهش تولید هم به دلیل آنگه  تولیدکنندگان به دلایل مختلف از بازار خارج شده‌اند می تواند بر بازار تأثیر گذار باشد و  از طرف دیگر قیمت ارز و طلا به‌طور مستقیم بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن است شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن در آینده نزدیک باشیم.  برای ساماندهی بازار مسکن، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و علمی داریم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسکن ، ساخت
خبرهای مرتبط
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
افغانها درهر صورت باید طرد شوند چه قانونی وچه غیرمجاز این یک خواسته ملی وعمومی است وارتباطی با نظر مسئولان ندارد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۲۱:۰۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
هیچ بازنشسته ای نباید به دلال بازی مخصوصا در املاک ومسکن اجازه فعالیت داشته باشد.
نباید اجازه دهید که بازنشستگان وارده اقتصاد شوند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
راکده نه گرون شده نه ارزون نه خرید و فروش هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
خروج افغانها یک ضرورت مهم ملی درهمه حوزه هاست وبایدطردشوندهم مجاز وهم غیرمجاز اینکه مسئولی بیادمسئله ای درارتباط با طرد افغانهاتاییدکنه یا تکذیب اصل مسئله طردبایدباقوت واصولی تاتخلیه کشورازافغانهاادامه پیداکنه
۰
۰
پاسخ دادن
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آخرین اخبار
افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
وزیر راه و شهرسازی: پشتیبانی دیپلماتیک برای لایروبی رودخانه اروند ضروری است
اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
نقش حیاتی دامپزشکان در حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
باید کمک‌کنیم بازار سرمایه بزرگتر شود+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز» تسهیل‌گری کند
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم