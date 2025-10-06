مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: با توجه افزایش ۵۰ درصدی مصالح ساختمانی و همچنین رشد چشم گیر زمین قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: خروج اتباع غیر مجازی که در کشور بودند، عمدتاً در اقامتگاه‌های غیررسمی سکونت داشتند در قالب سرایداری یا نگهبانی بوده است.

او بیان کرد: اتباع  غیر مجازی که در تهران و یا شهرهای دیگر سکونت داشتند  اسکان  آنها مالکانه نبوده و نمی‌توان گفت که اکنون آن خانه را می‌فروشند. اسکان آنها استیجاری عمدتاً در حومه شهر بوده و این افراد در داخل حریم شهری ساکن نبودند.

باقر پور با اشاره به ادعاهای کاهش قیمت مسکن تا ۳۰ درصد، این اظهارات را غیرواقعی  خواند و افزود: «آمار رسمی و معتبر در این زمینه وجود ندارد و نباید به‌راحتی به این ادعاها اعتماد کرد.»

وی همچنین با اشاره به تبعات رکود بازار مسکن بر امنیت اجتماعی، گفت: «این رکود می‌تواند به سطوح امنیتی آسیب برساند و باید از اظهارات هیجانی پرهیز کرد.»

باقر پور چهار عامل کلیدی را در عدم کاهش قیمت مسکن مؤثر دانست گفت: یکی از این‌عوامل  افزایش قیمت مصالح ساختمانی است و با توجه به تورم ۵۰ درصدی، امکان کاهش قیمت مسکن وجود ندارد.

وی ادامه داد:عدم افزایش زمین از عوامل دیگری است به طوری که زمین‌های مستعد برای ساخت و ساز به‌سختی در دسترس هستند.

باقر پور گفت: کاهش تولید هم به دلیل آنگه  تولیدکنندگان به دلایل مختلف از بازار خارج شده‌اند می تواند بر بازار تأثیر گذار باشد و  از طرف دیگر قیمت ارز و طلا به‌طور مستقیم بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، ممکن است شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن در آینده نزدیک باشیم.  برای ساماندهی بازار مسکن، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و علمی داریم.

برچسب ها: مسکن ، ساخت
