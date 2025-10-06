باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه «ستاد ویژه توسعه فناوری» که با موضوع تابآوری آب برگزار شد، گفت: با توجه به مشکلات آبی در کشور، استفاده از فناوریهای نوین یک ضرورت است، زیرا فناوریهای کلاسیک دیگر پاسخگوی نیازهای کشور در زمینههای مختلف از جمله موضوع آب نیست.
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: ما چارهای جز استفاده از فناوریهای نوین و بومی برای حل مشکل ناترازی آب نداریم و باید در این زمینه با جدیت اقدام کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه استفاده از فناوریهای نوین یکی از راهبردهای سند چشم انداز ۲۰ ساله است، افزود: در این حوزه باید تحرک بیشتری داشته باشیم و عقب ماندگی گذشته را جبران کنیم.
عارف همچنین گفت: طرح تجهیز تاسیسات آب و فاضلاب به فناوریهای نوین باید با تفاهم و تعامل دستگاههای مربوطه اجرایی شود. ستاد ویژه توسعه فناوری هم رقیب هیچ دستگاهی نبوده و قرار نیست جایگزین آنها شده یا آیین نامه تصویب کند بلکه دنبال هماهنگی میان دستگاههای مختلف برای پشتوانه سازی و توسعه استفاده از فناوریهای نوین در حوزههای مختلف است.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مزایای استفاده از فناوریهای نوین در حوزه انرژی از جمله کاهش مصرف و ایجاد ارزش افزوده، بیان کرد: راهبرد دولت در زمینه انرژی این است که منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی در هر دستگاه در اختیار همان دستگاه قرار گیرد تا در زمینه توسعه زیرساختها هزینه شود.
وی همچنین بر لزوم اتخاذ سیاستهای حمایتی برای افزایش استفاده از کنتورهای هوشمند و کولرهای نوین با هدف کاهش مصرف آب و برق تاکید کرد.
در این جلسه طرح معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ارائه و کلیات آن پس از بررسی و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در این جلسه، خاطر نشان کرد: این معاونت برای تدوین طرح تابآوری آب با استفاده از فناوریهای نوین، سراغ فناوریهایی رفته که به بلوغ رسیدهاند ولی استفاده از آنها توسعه نیافته است. استفاده از این فناوریها موجب کاهش نیاز به سرمایه گذاری، کاهش مصرف آب و برق و همچنین کاهش مصرف اوزون و مواد شیمیایی میشود.
در این طرح اهدافی از جمله ارتقای تصفیه خانههای آب شرب، ارتقای سامانههای هوادهی و گندزدایی تصفیه خانههای فاضلاب، بازسازی شبکه فاضلاب، کاهش هدر رفت آب، ارتقای بهرهبرداری از آب و انرژی با به کارگیری کولرهای آبی نسل جدید و توسعه و اجرای بانک آب در دشتهای کشور با استفاده از فناوریهای نوین تعیین شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیسجمهور