باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ علی مدبراصل دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: برگزاری سالانه این کنفرانس یکی از رویدادهای مهم ملی در حوزه علم فیزیک است که طی آن جدیدترین یافته‌ها و دستاوردهای پژوهشی فیزیک‌پیشگان کشور ارائه می‌شود.

وی افزود: در این کنفرانس سه‌روزه، نزدیک به ۲۴۰ مقاله علمی توسط شرکت‌کنندگان از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور ارائه خواهد شد و جمعی از استادان برجسته ایرانی و خارجی در آن به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

دبیر اجرایی کنفرانس اظهار داشت: از جمله شخصیت‌های علمی مدعو این رویداد، رضا منصوری و رضا اجتهادی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و ابوالفضل بیات از دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین هستند که تازه‌ترین دستاوردهای علمی خود را برای شرکت‌کنندگان تشریح خواهند کرد.

مدبراصل محورهای اصلی کنفرانس ملی فیزیک ایران را شامل فیزیک ماده چگال (تجربی و نظری)، اپتیک و فوتونیک، فیزیک پلاسما و هسته‌ای، اطلاعات کوانتومی، ذرات بنیادی، گرانش و کیهان‌شناسی، سامانه‌های پیچیده و فیزیک اتمی و مولکولی عنوان کرد و گفت: این موضوعات زمینه مناسبی برای ترویج علم فیزیک و ایجاد انگیزه در نسل‌های جدید پژوهشگران فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: حضور پژوهشگران، اساتید و متخصصان حوزه فیزیک از سراسر کشور، فرصت ارزشمندی برای تبادل دانش، گسترش همکاری‌های علمی و توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی فراهم می‌کند.

مدبراصل با اشاره به برگزاری برخط (آنلاین) کنفرانس افزود: در جریان این رویداد، ظرفیت‌های علمی، گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین توانمندی‌های دانشگاه یاسوج به صورت مجازی برای شرکت‌کنندگان معرفی خواهد شد.

به گفته وی، دانشگاه یاسوج، استانداری کهگیلویه و بویراحمد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پارک علم و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و صداوسیمای مرکز استان از حامیان اصلی برگزاری این کنفرانس ملی هستند.