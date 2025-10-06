 کنفرانس ملی فیزیک ایران از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه یاسوج برگزار می‌شود؛ رویدادی علمی که با حضور استادان، پژوهشگران و دانشمندان برجسته داخلی و خارجی، تازه‌ترین دستاوردهای حوزه فیزیک کشور را به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_  علی مدبراصل دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: برگزاری سالانه این کنفرانس یکی از رویدادهای مهم ملی در حوزه علم فیزیک است که طی آن جدیدترین یافته‌ها و دستاوردهای پژوهشی فیزیک‌پیشگان کشور ارائه می‌شود.

وی افزود: در این کنفرانس سه‌روزه، نزدیک به ۲۴۰ مقاله علمی توسط شرکت‌کنندگان از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور ارائه خواهد شد و جمعی از استادان برجسته ایرانی و خارجی در آن به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

دبیر اجرایی کنفرانس اظهار داشت: از جمله شخصیت‌های علمی مدعو این رویداد،  رضا منصوری و  رضا اجتهادی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و ابوالفضل بیات از دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین هستند که تازه‌ترین دستاوردهای علمی خود را برای شرکت‌کنندگان تشریح خواهند کرد.

مدبراصل محورهای اصلی کنفرانس ملی فیزیک ایران را شامل فیزیک ماده چگال (تجربی و نظری)، اپتیک و فوتونیک، فیزیک پلاسما و هسته‌ای، اطلاعات کوانتومی، ذرات بنیادی، گرانش و کیهان‌شناسی، سامانه‌های پیچیده و فیزیک اتمی و مولکولی عنوان کرد و گفت: این موضوعات زمینه مناسبی برای ترویج علم فیزیک و ایجاد انگیزه در نسل‌های جدید پژوهشگران فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: حضور پژوهشگران، اساتید و متخصصان حوزه فیزیک از سراسر کشور، فرصت ارزشمندی برای تبادل دانش، گسترش همکاری‌های علمی و توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی فراهم می‌کند.

مدبراصل با اشاره به برگزاری برخط (آنلاین) کنفرانس افزود: در جریان این رویداد، ظرفیت‌های علمی، گردشگری و سرمایه‌گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین توانمندی‌های دانشگاه یاسوج به صورت مجازی برای شرکت‌کنندگان معرفی خواهد شد.

به گفته وی، دانشگاه یاسوج، استانداری کهگیلویه و بویراحمد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، پارک علم و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و صداوسیمای مرکز استان از حامیان اصلی برگزاری این کنفرانس ملی هستند.

 

برچسب ها: کهگیلویه و بویراحمد ، فیزیک ، دانشگاه یاسوج
خبرهای مرتبط
دانشگاه یاسوج در جمع برترین دانشگاه‌های جوان دنیا
ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه یاسوج
پذیرش بیش از هزار دانشجوی جدید در دانشگاه یاسوج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.