باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی روز دوشنبه در دیدار الهام یاوری معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، گفت: از سوی دیگر باید با یک برنامهریزی همهجانبه، از ظرفیتها برای شناسایی و پرورش استعدادهای برتر بهره برد.
نماینده آیتالله سیدعلی سیستانی در ایران بر لزوم حمایت همهجانبه از اجرای طرحهای مورد نظر در آموزش و پرورش تاکید کرد و اجرای صحیح این طرحها را ضامن آیندهسازی کشور دانست.
معاون وزیر آموزش و پرورش نیز در این دیدار بر اهمیت نگاه به آینده در فعالیتهای این وزارتخانه تاکید کرد.
الهام یاوری حوزه کار خود را «عرصه اثرگذاری و حضور آینده در میان دانشآموزان» توصیف کرد و این میدان را بهعنوان مهمترین عرصههای فعالیت نظام تعلیم و تربیت برشمرد.
به گفته او، این دیدگاه نشاندهنده تمرکز بر تربیت نسلی است که بتواند در آینده کشور نقشآفرین باشد.
او با اشاره به عملکرد موفق دانشآموزان کشور در عرصههای علمی جهانی، از کسب ۹۰۰ مدال در المپیادهای بینالمللی طی سه سال گذشته خبر داد و افزود: این آمار نشاندهنده پتانسیل بالای علمی دانشآموزان ایرانی و موفقیت برنامههای حمایتی در این حوزه است.
محمد جواد محمدی سعید مدیر کل آموزش و پرورش قم نیز با اشاره به تربیت تمام ساحتی در این استان، گفت: از آنجا که بخشی از جمعیت نخبگان استان علاقهمند به تحصیل در رشتههای فنی و حرفهای هستند، باید هنرستانی با رشتههای مد نظر ایجاد گردد تا زمینهای برای پرورش تخصصی نخبگان فنی و حرفهای فراهم شود و از ظرفیتهای علمی قم در این زمینه استفاده بهینه صورت پذیرد.
الهام یاوری معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان امروز در سفر یک روزه به قم با تعدادی از علما و مسوولان در این استان دیدار و گفتوگو کرد.
منبع:خبر گزاری حووزه علمیه قم