باشگاه خبرنگاران جوان - به منظور اثربخشی بیشتر در همسو کردن پروژهها، فعالیتهای پژوهشی و علوم تخصصی در حیطهی حمایت، توانمند سازی و همکاریهای آموزشی- پژوهشی، تفاهم نامه همکاری مشترکی بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس و موسسه آموزش عالی زند شیراز منعقد شد.
این تفاهم نامه با موضوع تسهیل در ایجاد فضای تعامل بین دانشگاه و موسسه به منظور هم افزایی و توسعه همکاریهای مشترک آموزشی، پژوهشی و طرحهای کاربردی به امضارئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس و رئیس موسسه آموزش عالی زند شیراز رسید.
براساس این تفاهم نامه، پژوهش و فناوری، آموزش و توسعه علمی، تبادل منابع انسانی، همایشها و رویدادهای علمی، حمایت از دانشجویان و نخبگان، زیرساخت و امکانات، ارتباط با جامعه و صنعت وایجاد بستر روابط بین الملل از جمله محورهای همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین طرفین به شمار میرود.
سید آیت اله رزمجو رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس در مراسم امضای تفاهم نامه در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه مراکز آموزش عالی استان با رویکرد تعامل و هم افزایی در توسعه استان نقش آفرینی میکنند، گفت: راهبرد دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهارتافزایی برای بازار کار تعریفشده و ارائه رشتههای نو و جدید و متناسب با نیاز بازار در این دانشگاه، راهی برای مهارتآموزی بیشتر دانشجویان است.
منبع: دانشگاه علمی کاربردی فارس