باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از سربازان تیپ ۵۵ هوابرد در راستای ارتقای بینش فرهنگی و آشنایی با تاریخ دفاع مقدس، از موزه دفاع مقدس استان فارس بازدید کردند.
در ادامه برنامههای فرهنگی و تربیتی نیروهای وظیفه، گروهی از سربازان این تیپ با حضور در موزه دفاع مقدس استان فارس از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کردند. در این بازدید، سربازان با گوشهای از رشادتها، دلاوریها و فداکاریهای رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شدند.
فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با تاریخ دفاع مقدس گفت: بازدید از این موزه فرصتی ارزشمند برای سربازان است تا از نزدیک با فرهنگ ایثار، مقاومت و خودباوری که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت، آشنا شوند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا این روحیه را در میان نسل جوان زنده نگه داریم.
او افزود: این گونه برنامهها نقش مؤثری در تقویت روحیه مسئولیتپذیری، خودباوری و تعهد در میان سربازان دارد و آنان را با ریشههای هویتی و ملی خود پیوند میدهد.
در پایان این برنامه، سربازان ضمن ابراز احساسات و علاقه نسبت به رشادتهای رزمندگان، از برگزاری چنین بازدیدهایی استقبال کردند و خواستار تداوم این برنامهها شدند. مسئولان برگزارکننده نیز بر استمرار اجرای بازدیدهای فرهنگی از مراکز ارزشی و انقلابی تأکید کردند تا نسل جوان بیش از پیش با مفاهیم ایثار، فداکاری و عشق به میهن آشنا شود.
منبع: ارتش