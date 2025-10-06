رئيس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: بکارگیری ظرفیت‌های قانونی و مقررات بنیاد برای انجام ماموریت تامین مسکن محرومان در دوره جدید تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منوچهر خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن  در مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور وزیر راه و شهرسازی، با تقدیر از اعتماد شورای مرکز بنیاد مسکن برای انتصاب وی به این سمت، اظهار داشت: مسئولیت سنگینی بر دوش دارم، چرا که در بنیاد مسکن وظیفه داریم برای عزیزترین مردم کشور خانه و سرپناه بسازیم.

وی ادامه  داد: در این مسیر، چند دلخوشی سنگینی بار مسئولیت را هموار می‌کند که نخستین آن، حضور اشخاص حقیقی توانمند، متخصص، دنیا دیده و کاربلد در شورای مرکزی است.

وی همچنین با اشاره به جمع مدیران استانی بنیاد مسکن به عنوان دومین نقطه قوت و دلخوشی در این مسیر مسئولیت، تصریح کرد: ساختار و مقررات خوب بنیاد مسکن به گونه‌ای است که به مدیران خوب میدان کار می‌دهد و این نقطه قوت سوم است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه در مسیر خدمت رسانی، شرایط خاص و ویژه ای وجود دارد و فرصت خدمت زیاد نیست، تاکید کرد: با این وجود، حق مردم بر شانه ما سنگین و جدی است.

