باشگاه خبرنگاران جوان - طی نشستی تخصصی، تفاهم‌نامه همکاری علمی و فرهنگی میان بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و مرکز زبان و ادبیات عربی وابسته به آستان مقدس امام حسین (ع) منعقد شد.

در این مراسم که با حضور محمد علی الهُوبی، رئیس مرکز زبان و ادبیات عربی آستان مقدس امام حسین (ع)، محمد نوری الموسوی، استاد دانشگاه بابِل و حیدر عامری کارشناس مرکز زبان و ادبیات عربی و همچنین سعید حسام‌پور، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، سیدحسین مرعشی رئیس بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت‌علمی این بخش در دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ تفاهم‌نامه همکاری علمی و فرهنگی میان بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و مرکز زبان و ادبیات عربی وابسته به آستان مقدّس امام حسین (ع) به امضا رسید.

رئیس بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز در این مراسم، بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی بین مراکز علمی ایران و عراق تأکید و ابراز امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز برنامه‌های علمی و مؤثر در آینده باشد.

سیدحسین مرعشی همچنین با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی آستان مقدس امام حسین (ع)، همکاری با این مرکز را گامی مؤثر در جهت تحکیم پیوندهای دیرینه دو ملت دانست.

محمد علی الهُوبی ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه شیراز، به تشریح اهداف و فعالیت‌های مرکز تحت مدیریت خود پرداخت و بر اشتراک رسالت دو نهاد در زمینه‌ی توسعه‌ی زبان و ادبیات عربی و خدمت به میراث اسلامی تأکید کرد.

در پایان مراسم، متن تفاهم‌نامه همکاری که در دو نسخه‌ فارسی و عربی تهیه شده بود؛ به امضای سیدحسین مرعشی به نمایندگی از بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و محمد علی الهُوبی به نمایندگی از آستان مقدس امام حسین (ع) رسید و مبادله شد.

منبع: دانشگاه شیراز