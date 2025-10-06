رئیس جمهور گفت: نظر بنده، این است که قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر، طوری اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع، دیگر مشتری نداشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان مسعود پزشکیان، امروز دوشنبه در دیدار مشترک با جمعی از اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با توجه به مباحث مطرح در نشست گذشته این ستاد در ۸ مرداد امسال، گفت: نظر بنده در آن نشست، این بود که قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر، طوری اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع، دیگر مشتری نداشته باشد.

رئیس جمهور در توضیح این روش، با توجه به سابقه پیگیری موضوع و ارائه لایحه‌ای در این زمینه در زمان تصدی وزارت بهداشت و درمان، گفت: بر اساس طرحی که با مطالعه و بررسی میدانی دقیق چند الگوی موفق در کاهش مصرف و جرائم مرتبط با مواد مخدر در کشور‌های مختلف تهیه شده بود، همه مصرف‌کنندگان این مواد، صرف‌ نظر از نوع و شدت مصرف می‌توانند در مراکز قانونی زیر پوشش دستگاه مجری قرار گیرند.

آقای پزشکیان با بیان اینکه در طرف مقابل، قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیر قانونی مواد مخدر، تشدید و با جدیت بیشتر اجرا می‌شود، تصریح کرد: به این شکل از یک‌سو مصرف‌کنندگان این مواد، دیگر رغبتی به تهیه آن از بازار غیر قانونی ندارند و قاچاقچیان نیز از سوی دیگر با حذف تقاضا و همچنین، تشدید برخورد‌ها روبرو می‌شوند.

رئیس جمهور گفت: این کار، هم بازار غیر قانونی توزیع مواد مخدر را جمع‌آوری می‌کند، هم این امکان را فراهم می‌کند که مصرف‌کنندگان با دقت احصا شوند و وضع آنان از نظر مصرف و تبعات اعتیاد، زیر نظر و درمان قرار گیرد.

آقای پزشکیان از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس خواست که در مدت کوتاهی، بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اطمینان دارم که اجرای چنین طرحی، علاوه بر کاهش شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سوءمصرف، از جمله سرقت، رانده شدن معتادان از خانواده و جامعه، گسترش خرده‌فروشی مواد میان خود معتادان و نظایر آن، بازداشتی‌ها و زندانیان مواد مخدر را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

گفتنی است، این نشست با موضوع دیدار و گفت‌وگوی اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس با رئیس جمهور، ادامه یافت و آقای پزشکیان، پس از گوش‌سپردن به دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان حاضر، با بیان اینکه به‌طور جدی به دنبال اصلاح ساختار‌ها با هدف چابک‌سازی دستگاه‌ها هستیم، اظهار داشت: متأسفانه سراغ اصلاح هر دستگاهی که می‌رویم، با توجیهات متنوع و متعدد برای انصراف از اصلاح، روبرو می‌شویم. بنابر این به حمایت و همراهی جدی شما نمایندگان مجلس در این مسیر، نیاز داریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه روا نیست، منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارکنان ساختار‌های ناکارآمد فعلی کنیم، گفت: عبور از وضع سخت حاضر، فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و هم‌افزایی مؤثر میان همه اجزای حاکمیت و کشور است؛ اگر می‌خواهیم در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کنیم، باید معیشت مردم را تأمین کنیم و اقتصاد کشور، بهبود یابد تا همچنان از پشتیبانی مردم، برخوردار باشیم.

 
برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مواد مخدر
خبرهای مرتبط
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
پزشکیان :
مشکلات کشور با نگاه مسئولانه قابل حل است/ هیچ توجیهی در برابر نارضایتی مردم پذیرفتنی نیست
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
پزشکیان: باید تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
آخرین اخبار
دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر امور خارجه
اسرائیل منفورترین رژیم جهان است/ طوفان‌الاقصی نقشه‌های صهیونیست‌ها را بر هم زد
رسانه ملی می‌تواند آوردگاه نمایش توانمندی‌ها باشد
از کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
قالیباف: نبرد جهان اسلام با رژیم صهیونی فرهنگی و ایدئولوژیکی است
دیدار سفیر جدید ایران در تانزانیا با وزیر امور خارجه
دیدار نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با وزیر امور خارجه
عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم
عراقچی: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند
الزامی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه وجود ندارد/ وضعیت مهریه در ایران به انحراف رفته است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۴ مهر