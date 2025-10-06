وزیر آموزش و پرورش از ساماندهی ۲ هزار مدرسه شامل هزار مدرسه کانکسی و هزار مدرسه سنگی از ابتدای سال تاکنون در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا کاظمی روز دوشنبه در سفر به استان کرمانشاه در حاشیه مراسم افتتاح مدرسه دخترانه ۱۲ کلاسه خیر مدرسه ساز مرحومه "عشرت عیوضی" شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود:‌ هفته آینده با حضور رییس جمهور ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه و فضای آموزشی در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

وی ساخت فضاهای آموزشی را مقدمه و گام مهمی برای توسعه و برقراری عدالت آموزشی دانست و گفت: در این مدت سرانه فضای آموزشی مناطق زیر ۲ متر کشور از ۱۱ منطقه به ۲ منطقه، سرانه فضای آموزشی مناطق زیر سه متر؛ از ۳۷ منطقه به ۲۷ منطقه کاهش یافته و تقریبا میانگین سرانه فضای آموزشی مدارس کشور از ۵/۴۵ به ۵/۵ سانتی متر مربع رسیده است.

کاظمی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته هفت هزار و ۷۰۰ مدرسه و فضای آموزشی در این وزارتخانه در دست ساخت قرار گرفته، به کمک و مشارکت ۱۸/۵ همتی خیرین مدرسه ساز و مردم در این راستا اشاره کرد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: امسال در همین استان کرمانشاه ۱۹۴ پروژه آموزشی در دست اجرا قرار گرفت که ۱۵۰ پروژه آن در هفته آینده با حضور رییس جمهور به بهره برداری می رسد و هر روز به ساخت این تعداد مدرسه و فضای آموزشی افزوده می شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان از اندیشه و نگاه بلند خیرین مدرسه ساز برای آبادانی و آینده سازی کشور قدردانی کرد و آن را بالاترین نوع سرمایه گذاری دانست و گفت: به چنین مردمانی که داریم افتخار می کنیم.

برای ادای دین به جامعه مدرسه می سازیم

حشمت الله عیوضی خیر مدرسه ساز کرمانشاهی نیز در این مراسم با اشاره به ساخت ۲ مدرسه در استان کرمانشاه گفت: خود را مدیون جامعه، کارگران و مهندسان می دانیم و مدرسه سازی را بهترین نوع سرمایه گذاری و ادای دین به جامعه قلمداد می کنم زیرا می دانم سرمایه گذاریی است که سالهای سال از بین نمی رود و منشاء خیر و برکت و آینده سازی برای کشور و شهرمان می شود.

وی در ادامه این مدرسه را امانتی در نزد دانش آموزان و معلمان قلمداد کرد که خوب در آن درس بخوانند، بازی کنند و برای آینده خود و کشورشان انسان های موفق شوند.

مدرسه دخترانه ۱۲ کلاس مرحومه " عشرت عیوضی" در زمینی به مساحت هزار و ۳۶۰ متر و زیربنای ۲ هزار متر در سه طبقه با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است.

گفتنی است این دومین مدرسه خانواده خیر مدرسه ساز حشمت الله عیوضی در شهر کرمانشاه است.

منبع ایرنا