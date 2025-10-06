گاهی اوقات زندگی ممکن است برای انسان تکراری شود.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u00a0- \u0645\u0644\u06cc\u062d\u0647 \u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u0642\u0627\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0645\u0631\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0631\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u0647\u06cc\u062c\u0627\u0646\u0627\u062a \u0645\u062b\u0628\u062a \u0628\u06af\u0631\u062f\u062f. \u062a\u0641\u0631\u06cc\u062d \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0646\u0627\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0628\u0637 \u0646\u062f\u0647\u06cc\u0645.\n