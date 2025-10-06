باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متقاضیان شرکت در پیش فروش سکه باید تا ساعت ۲۳ روز دوشنبه اقدام به واریز وجه کنند و سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه معاملات سکه طلا ثبت کنند.

او در ادامه در خصوص تعداد مجاز خرید متقاضیان اظهار کرد: هر فرد با یک کد ملی می‌تواند در مجموع ۱۵ قطعه سکه پیش‌خرید کند که این تعداد شامل ۳ سکه تمام، ۵ نیم‌سکه و ۷ ربع‌سکه است؛ اگر شخصی در مرحله چهارم پیش‌فروش در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور خریدی انجام داده باشد، آن مقدار از سقف ۱۵ قطعه کم می‌شود.

او همچنین تأکید کرد: زمان ثبت سفارش هیچ‌گونه تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش نخواهد داشت.

گفتنی است، پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی مطابق با تعیین قیمت به روش حراج است یعنی قیمت از سوی متقاضی تعیین و ثبت خواهد شد؛ بنابراین، کسانی در این پیش فروش برنده خواهند شد که در بازه قیمتی مورد تایید بانک مرکزی اقدام به ثبت سفارش کنند.