سخنگوی مرکز مبادله گفت: فردا پیش فروش سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود و زمان ثبت سفارش هیچ‌گونه تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: متقاضیان شرکت در پیش فروش سکه باید تا ساعت ۲۳ روز دوشنبه اقدام به واریز وجه کنند و سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه معاملات سکه طلا ثبت کنند.

او در ادامه در خصوص تعداد مجاز خرید متقاضیان اظهار کرد: هر فرد با یک کد ملی می‌تواند در مجموع ۱۵ قطعه سکه پیش‌خرید کند که این تعداد شامل ۳ سکه تمام، ۵ نیم‌سکه و ۷ ربع‌سکه است؛ اگر شخصی در مرحله چهارم پیش‌فروش در روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور خریدی انجام داده باشد، آن مقدار از سقف ۱۵ قطعه کم می‌شود.

او همچنین تأکید کرد: زمان ثبت سفارش هیچ‌گونه تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش نخواهد داشت.

گفتنی است، پیش فروش سکه طلای بانک مرکزی مطابق با تعیین قیمت به روش حراج است یعنی قیمت از سوی متقاضی تعیین و ثبت خواهد شد؛ بنابراین، کسانی در این پیش فروش برنده خواهند شد که در بازه قیمتی مورد تایید بانک مرکزی اقدام به ثبت سفارش کنند.

برچسب ها: پیش فروش سکه ، مرکز مبادله
خبرهای مرتبط
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
پیش‌فروش سکه ضرب ۱۳۸۶ سه‌شنبه برگزار می‌شود
حراج شمش طلا مرکز مبادله فردا برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
آخرین اخبار
افزایش نسبی دمای هوا در نوار شمالی کشور
وزیر راه و شهرسازی: پشتیبانی دیپلماتیک برای لایروبی رودخانه اروند ضروری است
اعطای اعتبار مالیاتی به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط
اجازه کوچک سازی سازمان دامپزشکی را نمی‌دهیم
نقش حیاتی دامپزشکان در حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض
هیچ نقطه‌ای از ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با کمبود غذایی مواجه نشد+ فیلم
باید کمک‌کنیم بازار سرمایه بزرگتر شود+ فیلم
۹۹ درصد عوامل بیوتروریستی منشأ دامی دارند
دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز» تسهیل‌گری کند
بیش از ۸۶۰ عامل بیماری زا از دام به انسان منتقل می‌شود
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم