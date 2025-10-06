باشگاه خبرنگاران جوان- هیئتی از وزارت کشور آلمان برای مذاکره با مقام‌های حکومت طالبان درباره بازگرداندن پناهجویان افغان مجرم به کابل وارد افغانستان شد. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این هیئت با محمد نبی عمری، معاون وزارت کشور حکومت طالبان، در این خصوص گفت‌وگو کرده است.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان، تأیید کرد که در دیدار هیئت آلمانی به ریاست ماریو شوتلز با معاون وزارت کشور طالبان، موضوعات مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی از جمله گزینه‌های بازگرداندن مجرمان افغان از آلمان بررسی شده است. وی افزود که به دلیل هزینه بالای پروازهای چارتر، راهکارهایی مانند استفاده از پروازهای تجاری نیز مورد بحث قرار گرفته است.

سخنگوی طالبان همچنین اعلام کرد که در این دیدار علاوه بر موضوع انتقال مجرمان، در زمینه مبارزه با مواد مخدر و کشت جایگزین نیز گفت‌وگو شده و مذاکرات در فضایی دوستانه و مثبت انجام شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره ترکیب هیئت و راهکارهای فنی از سوی دو طرف ارائه نشده است.