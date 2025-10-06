باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی، بعدازظهر روز دوشنبه ۱۴ مهرماه و در نشستی که با اعضای مجمع نمایندگان استان فارس داشت، ضمن استقبال از پیشنهادهای ارائه‌شده نمایندگان، بر آمادگی این سازمان برای همکاری در زمینه‌های مختلف تولید محتوا، اطلاع‌رسانی و ترویج اهداف رویداد «ایران‌جان» تأکید کرد.

وی افزود: رویداد «ایران جان» در چهارمین ایستگاه به استان فارس رسید و در خدمت ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و پیگیر مطالبات این استان و مردم آن است. «ایران جان» ایده‌ای است که از آغاز دوره تحول شروع شد و تلاش کرد به همه ایران آن‌گونه که بایسته است، بپردازد.



رئیس رسانه ملی با اشاره به پای کار آمدن همه شبکه‌های سیما، صدا، برون‌مرزی و استان‌ها در اجرای این رویداد ملی و کمک به تحقق اهداف مدنظر، گفت: جالب توجه بود که در این مسیر با پدیده امیدبخش همراهی همه استان‌ها روبه‌رو شدیم که فراتر از انتظارمان بود.



جبلی ادامه داد: در خلال رویداد «ایران جان» شبکه‌های سراسری توانایی و استعداد برنامه‌سازان حرفه‌ای استانی را کشف کرده‌اند، عنوان کرد: بر این اساس بردی دو سویه رخ داد؛ هم تلاش همکاران استانی در آنتن ملی دیده شد و هم همکاران ما در ستاد، استعدادهای تازه‌ای را کشف کردند.



وی با بیان اینکه همواره احساس خلأ و کوتاهی از این منظر که مردم استان‌ها کمتر خود را در شبکه سراسری می‌بینند، وجود داشت گفت: «ایران جان» این نقیصه را جبران کرد و هدف دیده شدن مناطق مختلف کشور را در قاب رسانه ملی تحقق بخشید.



رئیس سازمان صداوسیما ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس در همراهی با این رویداد و همیاری در احصا و تبیین اولویت‌های اساسی هر استان، اظهار کرد: رویکرد ما در «ایران جان» صرف گردشگری و معرفی جاذبه‌های طبیعی نیست؛ بلکه مطرح کردن خواسته‌ها، چالش‌ها و مطالبات طی یک هفته برای هر استان در برنامه‌های مختلف است.



جبلی تصریح کرد: در هفته «فارس ایران» ثمره شیرین تحقق سند تحول در رسانه ملی را می‌چشیم و به مردم می‌چشانیم. از مجمع نمایندگان و نهادهای محلی می‌خواهم که به ما کمک کنند تا بیشتر به این استان بپردازیم. از دستگاه‌ها نیز می‌خواهیم رویدادهایی فرهنگی هنری را در این ایام برگزار کنند که قطعاً در چنین شرایطی ظرفیت‌های استان فارس را هرچه بیشتر مطرح و بازنمایی خواهد کرد.

رئیس رسانه ملی ابراز امیدواری کرد که تجربه «ایران جان» در استان فارس همانند خوزستان، ایلام و اصفهان، موفقیت‌آمیز باشد و مسیر بالندگی و پیشرفت را به درستی طی کرده و استان فارس و نمایندگان و مطالبات حوزه‌های انتخابی ایشان را به‌خوبی روی آنتن ببینیم.

براساس این گزارش، در این نشست که با هدف بررسی زمینه‌های همکاری در برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان» در استان فارس برگزار شد، نمایندگان استان فارس، ضمن تشریح آمادگی‌های اجرایی و زیرساختی استان برای میزبانی از این رویداد، خواستار حمایت و مشارکت سازمان صداوسیما در پوشش رسانه‌ای گسترده و تبلیغ مؤثر آن شدند. این نمایندگان همچنین با ارائه اطلاعات جامع از پتانسیل‌های استان فارس بر ضرورت توجه و تمرکز ویژه رسانه ملی در زمان برگزاری این رویداد به ظرفیت‌های مغفول‌مانده تأکید کردند.

غلامرضا توکل شوریجه، امید نصیبی، سیداسماعیل حسینی، اردوان اکبرپور، محمدرضا رضایی کوچی، رحیم زارع، مسلم صالحی، فرهاد طهماسبی و جعفر قادری ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌بودند که در این نشست حضور داشتند.