امام جمعه ورزقان از بلاتکلیفی ثبت نام کنندگان در طرح فرزند آوری و افزایش جمعیت در این شهرستان انتقاد کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - حجت الاسلام فضلی امام جمعه ورزقان امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با تاکید براینکه بیش از ۲۰۰ نفر در امر اهدا زمین برای طرح فرزند آوری بیش از دوسال است که ثبت نام کرده‌اند ولی متاسفانه تا به امروز سنگی روی سنگ بند نشده و منتظریم تا اداره کل مسکن و شهرسازی استان که برای حل این مشکل در شهرستان یک ماه فرصت داده تا حل شود.

 صادق میکائیلی فرماندار ورزقان هم گفت: ۲۷ مدرسه با ۱۳۴ کلاس درسی در شهر و روستا‌های ورزقان با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار با هزینه شرکت‌های فعال معدنی در شهرستان ورزقان در حال اجرا می‌باشد که با اتمام این مدارس تا شروع سالتحصیلی سال آینده مشکلات کمبود فضای آموزشی، در روستا‌های شهرستان ورزقان برطرف خواهد شد.

وی افزود: این طرح احداث مدارس توسط خیرین مدرسه ساز برای اولین بار در این شهرستان درحال اجراست و ریالی از طرف اعتبارات عمومی هزینه نمی‌شود.

برچسب ها: طرح فرزند آوری ، افزایش جمعیت
طرح اعطای زمین به فرزند سوم در هاله‌ای از ابهام
هدیه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها به مادران دانشجوی باردار
