باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ دانشمندان روسیه و چین معتقدند که رسوبات یخ در دهانههای ماه در نزدیکی قطبهای آن میتواند منبع مهمی برای فضانوردان در آینده و ساکنان پایگاههای قمری باشد.
دفتر مطبوعاتی وزارت آموزش و علوم روسیه گزارش میدهد که محققان آزمایشگاه سیارهشناسی تطبیقی در موسسه ژئوشیمی و شیمی تحلیلی ورنادسکی آکادمی علوم روسیه، با همکاری همکاران چینی، مورفولوژی کف چندین دهانه قطبی ماه، از جمله دهانههای فاستینی، شومیکر و هاورث که همیشه در سایه هستند، و همچنین دهانههای ماکروبیوس و باس که معمولاً روشن هستند را بررسی کردند.
در نوامبر ۲۰۲۴، نتایج مطالعهای روی دهانه شومیکر، واقع در نزدیکی قطب جنوب ماه، منتشر شد. این تجزیه و تحلیل نشان داد که کف دهانه احتمالاً حاوی آب به شکل یخ است. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اجزای فرار، به ویژه یخ آب، در کف دهانههای قطبی که دما بسیار پایین است، جمع میشوند.
این آب احتمالاً میتواند در آینده برای پشتیبانی از پایگاههای قمری مورد استفاده قرار گیرد و با تجزیه آن به هیدروژن و اکسیژن با استفاده از انرژی خورشیدی، میتوان از آن به عنوان سوخت برای ماموریتهای فضایی دوربرد استفاده کرد.
محققان خاطرنشان کردند که کف دهانههای ماکروبیوس و باس، که در عرضهای جغرافیایی میانی قرار دارند، دارای تپههایی با شیب ملایم هستند، در حالی که این ویژگیها در کف دهانههای فاستینی، شومیکر و هاورث وجود ندارد، که نشان میدهد دهانههای قطبی در مقیاس چند کیلومتری مسطحتر هستند.
دهانههای کوچک با لبههای ناهموار، که تصور میشود با وجود یخ مرتبط هستند، نیز در کف دهانههای قطبی مشاهده شدند.
منبع: TASS