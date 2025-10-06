یک مطالعه جدید به وجود یخ در دهانه‌های قطبی کره ماه پی برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ دانشمندان روسیه و چین معتقدند که رسوبات یخ در دهانه‌های ماه در نزدیکی قطب‌های آن می‌تواند منبع مهمی برای فضانوردان در آینده و ساکنان پایگاه‌های قمری باشد.

دفتر مطبوعاتی وزارت آموزش و علوم روسیه گزارش می‌دهد که محققان آزمایشگاه سیاره‌شناسی تطبیقی ​​در موسسه ژئوشیمی و شیمی تحلیلی ورنادسکی آکادمی علوم روسیه، با همکاری همکاران چینی، مورفولوژی کف چندین دهانه قطبی ماه، از جمله دهانه‌های فاستینی، شومیکر و هاورث که همیشه در سایه هستند، و همچنین دهانه‌های ماکروبیوس و باس که معمولاً روشن هستند را بررسی کردند.

در نوامبر ۲۰۲۴، نتایج مطالعه‌ای روی دهانه شومیکر، واقع در نزدیکی قطب جنوب ماه، منتشر شد. این تجزیه و تحلیل نشان داد که کف دهانه احتمالاً حاوی آب به شکل یخ است. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اجزای فرار، به ویژه یخ آب، در کف دهانه‌های قطبی که دما بسیار پایین است، جمع می‌شوند.

شناسایی رسوبات یخ در ده هانه‌های ماه

این آب احتمالاً می‌تواند در آینده برای پشتیبانی از پایگاه‌های قمری مورد استفاده قرار گیرد و با تجزیه آن به هیدروژن و اکسیژن با استفاده از انرژی خورشیدی، می‌توان از آن به عنوان سوخت برای ماموریت‌های فضایی دوربرد استفاده کرد.

شناسایی رسوبات یخ در ده هانه‌های ماه

محققان خاطرنشان کردند که کف دهانه‌های ماکروبیوس و باس، که در عرض‌های جغرافیایی میانی قرار دارند، دارای تپه‌هایی با شیب ملایم هستند، در حالی که این ویژگی‌ها در کف دهانه‌های فاستینی، شومیکر و هاورث وجود ندارد، که نشان می‌دهد دهانه‌های قطبی در مقیاس چند کیلومتری مسطح‌تر هستند.

دهانه‌های کوچک با لبه‌های ناهموار، که تصور می‌شود با وجود یخ مرتبط هستند، نیز در کف دهانه‌های قطبی مشاهده شدند.

منبع: TASS

برچسب ها: ماه ماه ، قطب ، کره ماه ، فضانوردان ، یخ
خبرهای مرتبط
کشف غاری در ماه برای اقامت فضانوردان
جزئیات قرنطینه شش فضانورد جهت آماده شدن برای پرواز به ماه
ماه‌نشین چینی چانگ‌ای ۶ با موفقیت در نیمه پنهان ماه فرود آمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت دیدار با ابرماه پرفروغ/ اوج بارش شهابی اژدهایی زیر نور مهتاب
آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون ارشد از امروز/ ممنوعیت شرکت مجدد در آزمون ۱۴۰۵
تحول در اینترنت ایران با بزرگترین پروژه ICT؛ اتصال به فیبر نوری رایگان می‌شود؟
فعالیت کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شدند
جزئیات دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو
۱۳ آبان امسال محتوایی‌تر برگزار می‌شود
آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها تصویب شد
مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ضروری است
تسهیلات بیش از ۸ میلیارد تومانی اکوسیستم فناوری و نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان
آخرین اخبار
شناسایی رسوبات یخ در دهانه‌های ماه
تلاش ناسا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای در ماه
یک کشف انقلابی برای سرعت بخشیدن به شارژ باتری
چند علت سردرد که به فشار خون یا کمبود خواب مرتبط نیستند
رونمایی از اولین بازی طراحی‌شده توسط هوش مصنوعی
تقویت همکاری منطقه‌ای از طریق ادغام هوش مصنوعی و اطلاعات مکانی
خدمات مالی صندوق نوآوری به دانش‌بنیان‌ها به بیش از ۱۱۴ همت رسید
رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شد
مهلت ثبت‌نام در آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی تمدید شد
تمرکز بر توسعه عدالت آموزشی و تقویت هویت ملی نسل آینده
برندگان جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ اعلام شدند
مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ضروری است
تحول در اینترنت ایران با بزرگترین پروژه ICT؛ اتصال به فیبر نوری رایگان می‌شود؟
آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها تصویب شد
فعالیت کمیته علت‌یابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
افسردگی از شایع‌ترین اختلالات خلقی/ خوددرمانی خطرناک است
تسهیلات بیش از ۸ میلیارد تومانی اکوسیستم فناوری و نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان
فرصت دیدار با ابرماه پرفروغ/ اوج بارش شهابی اژدهایی زیر نور مهتاب
۱۳ آبان امسال محتوایی‌تر برگزار می‌شود
آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون ارشد از امروز/ ممنوعیت شرکت مجدد در آزمون ۱۴۰۵
جزئیات دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد