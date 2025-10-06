کاراکاس درباره بمب گذاری در سفارت آمریکا در این شهر هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد که یک طرح توسط «افراطگرایان» برای قراردادن مواد منفجره در سفارت ایالات متحده در کاراکاس را کشف کرده است. این اتفاق در زمانی رخ میدهد که تنش بین دو کشور در حال افزایش است.
«خورخه رودریگز»، رئیس مجمع ملی، در یک بیانیه گفت که کاراکاس، ایالات متحده را از آنچه یک «عملیات پرچم دروغین» توسط افراطگرایان دست راستی توصیف کرد، مطلع ساخته است.
دولت ونزوئلا اغلب مخالفان را به طراحی توطئه متهم میکند. کاراکاس و واشنگتن در سال ۲۰۱۹ روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند و سفارت آمریکا عملاً بدون فعالیت است و توسط چند کارمند محلی اداره میشود.
منبع:خبرگزاری فرانسه