فرمانده انتظامی استان گیلان همزمان با هفته فراجا بر عزم جدی پلیس برای حفظ امنیت و آرامش مردم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین حسن پور، فرمانده انتظامی گیلان در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه باران به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: هفته فراجا از ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» در سراسر کشور برگزار می‌شود.

او با اشاره به طرح‌های مقابله با اراذل و اوباش افزود: تأمین امنیت خط قرمز پلیس است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی وجود ندارد و در این خصوص طی ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از اراذل و اوباش احضار و ۵۵۰ نفر از عوامل ایجاد ناامنی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه از این افراد بیش از یک هزار و ۷۰۰ تیغه انواع سلاح سرد و ۲۷ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف شده است، تصریح کرد: پلیس استان با همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی با قاطعیت با هرگونه هنجارشکنی و عربده‌کشی در سطح جامعه برخورد می‌کند.

کشف بیش از ۳ تُن انواع مواد مخدر در گیلان

به گفته سردار حسن پور، در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۳ تُن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است و در این بازه زمانی ۱۵ هزار نفر شامل قاچاقچی، توزیع‌کننده و معتاد متجاهر شناسایی و دستگیر شده‌اند.

او با تأکید بر خطر گسترش مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و هروئین اظهار داشت: مقابله با قاچاقچیان و پاکسازی نقاط آلوده، در صدر اولویت‌های مأموریتی پلیس گیلان قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان گیلان همچنین از مردم خواست در مواقع غیرضروری از تماس با ۱۱۰ خودداری کنند و در صورت بروز مشکل می‌توانند از سامانه پیامکی ۱۱۰۱۳ استفاده کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

