مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ابلاغ امکان پلاک‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد و تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی و رفع ایرادات سامانه‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناصر خرمالی با اشاره به همکاری و هماهنگی‌های انجام‌شده با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و سامانه جامع تجارت گفت: بر اساس این ابلاغیه، متقاضیان واجد شرایط که دارای خودروهای ساخت سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ هستند، می‌توانند نسبت به اخذ کد مربوطه (کد شیما) و ورود اطلاعات خود در سامانه اقدام کنند.

خرمالی افزود: تا کنون بیش از ۱۴۰۰ متقاضی نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و مراحل تبدیل پلاک خودروهای وارداتی از پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی در حال انجام است.

وی در خصوص برخی مشکلات سامانه‌ای نیز گفت: با توجه به اینکه این سامانه به تازگی راه‌اندازی شده و ذیل وزارت صمت فعالیت می‌کند، برخی مشکلات فنی در فرآیندهای آن وجود دارد که در همکاری مسئولان سامانه جامع تجارت با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در حال پیگیری و رفع است.

مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد تسهیلات لازم در فرآیند تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، مراحل ثبت‌نام و تبدیل پلاک خود را دنبال کنند.

منبع:دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

برچسب ها: مناطق آزاد ، خودرو
