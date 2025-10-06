کارشناسان معتقدند که آژانس فضایی آمریکا «ناسا» در تلاش است تا زرادخانه هسته‌ای خود را در ماه مستقر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ الکساندر استپانوف، کارشناس نظامی در موسسه امنیت ملی و حقوق روسیه، گزارش داد که ناسا تحت پوشش برنامه آرتمیس فعالیت خواهد کرد، که هدف آن توسعه فناوری‌های اکتشاف فضایی و آماده‌سازی برای ماموریت‌های فضایی طولانی‌تر است.

به گفته وی، تحت پوشش برنامه آرتمیس، ناسا ممکن است سلاح‌های هسته‌ای را در سطح ماه مستقر کند و از پایگاه فضانوردی آینده در دهانه شاکلتون به عنوان پوششی برای نظامی‌سازی فضا استفاده کند.

او گفت: این پایگاه قابل سکونت بخشی از برنامه آرتمیس است که هدف آن توسعه فناوری‌های اکتشاف فضایی، آماده‌سازی برای ماموریت‌های طولانی‌تر و آموزش و واجد شرایط کردن فضانوردان است. این پایگاه در دهانه شاکلتون در قطب جنوب ماه قرار خواهد گرفت و از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده خواهد شد. این جنبه آخر شاید مهمترین باشد، زیرا گامی به سوی معرفی فناوری‌های هسته‌ای نه تنها در مدار، بلکه در فضای نزدیک نیز محسوب می‌شود. تحت پوشش این تحولات، احتمال قابل توجهی برای استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضای نزدیک زمین و ماه وجود دارد.

استپانوف خاطرنشان می‌کند که ایالات متحده بر گسترش قابلیت‌های پرتاب خود و ایجاد شرایطی برای استقرار بالقوه سلاح‌های تهاجمی در مدار تمرکز دارد که می‌توانند به کلاهک‌های تخصصی، از جمله سلاح‌های هسته‌ای، مجهز شوند. به عنوان مثال، فضاپیمای بوئینگ ایکس-۳۷ آمریکایی می‌تواند تا شش کلاهک هسته‌ای حمل کند.

او تأکید می‌کند که ایالات متحده پیش از این آزمایش‌های انفجار سلاح‌های هسته‌ای را برای تجزیه و تحلیل تأثیر آنها در فضای بیرونی انجام داده است.

او می‌گوید: «در سال‌های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳، ایالات متحده برنامه دومینیک را راه‌اندازی کرد که شامل مجموعه‌ای از آزمایش‌های هسته‌ای بود. در طول این آزمایش‌ها، پروژه استارفیش پرایم اجرا شد که هدف آن بررسی تأثیر انفجار هسته‌ای بر اشیاء در فضای بیرونی بود. از یک موشک میان‌برد PGM-۱۷ Thor برای پرتاب یک سلاح گرماهسته‌ای به مدار پایین زمین استفاده شد.»

برچسب ها: ناسا ، آژان فضایی ، آمریکا ، کره ماه ، سلاح هسته ای
