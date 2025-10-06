برخی نشانه‌های پنهان وجود دارند که می‌توانند نشان دهنده وجود یک بیماری خطرناک باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ برخی از سیگنال‌های بدن ممکن است علائم اولیه بیماری‌های جدی باشند. چگونه می‌توانید این علائم را شناسایی کرده و فوراً اقدام کنید؟

این علائم عبارتند از:

۱. خمیازه کشیدن مکرر همیشه نشان دهنده تمایل به خواب نیست؛ بلکه ممکن است نشان دهنده موارد زیر باشد:

- اختلال عملکرد مغز (مولتیپل اسکلروزیس، شروع سکته مغزی)؛ مشکلات تنظیم دما؛ اضطراب یا افسردگی نهفته؛ بیماری قلبی عروقی.

۲. بوی بد دهان فقط یک مشکل دندانی نیست

- بوی ترش: مشکلات معده (گاستریت، زخم معده)؛ بوی استون: نشانه جدی دیابت؛ بوی "کبد": مشکلات کبدی؛ بوی بد: بیماری ریه یا لوزه.

۳. تورم پا فقط به دلیل خستگی نیست

نارسایی قلبی: تورم در عصر افزایش می‌یابد؛ مشکلات کلیوی: تورم در صبح، بعد از خواب؛ نارسایی وریدی: همراه با رگ‌های عنکبوتی؛ بیماری کبد.

۴ - کبودی بی‌دلیل یک علامت هشدار دهنده است

- اختلالات لخته شدن خون؛ بیماری کبد؛ کمبود ویتامین C و K؛ عوارض جانبی داروها؛ سرطان خون.

۵ - تعریق بیش از حد بدون وجود گرما

- عدم تعادل هورمونی (تیروئید، یائسگی)؛ دیابت (عرق شبانه)؛ سل؛ سرطان (لنفوم - تومور‌های سلول‌های خونی که از لنفوسیت‌ها ناشی می‌شوند)؛ مشکلات عصبی.

کارشناسان توصیه می‌کنند که این علائم عودکننده را نادیده نگیرید و سالی یک بار معاینه فیزیکی جامع انجام دهید تا از نادیده گرفتن هرگونه بیماری جدی جلوگیری شود.

منبع: Vesti.ru

