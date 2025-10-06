شهردار منطقه ۲۲ تهران گفت: تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر کاشته شده است و تا پایان اسفند ماه جاری درختان بیشتری کاشته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی _ انتشار تصاویر تلخ از وضعیت درختان پارک جنگلی چیتگر واکنشهای مختلفی در فضای مجازی به همراه داشت و در این خصوص اخبار ضد و نقیضی منتشر شد.
برای بررسی وضعیت درختان پارک جنگلی چیتگر با محمد جواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲ تهران همراه شدیم و در جریان بازدید میدانی از وضعیت پارک جنگلی چیتگر، آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با گسترش آفت سوسک پوستخوار را تشریح کرد.
محمد جواد خسروی شهردار منطقه ۲۲ تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکل آفت سوسک پوستخوار برای درختان پارک جنگلی چیتگر گفت: توسط سازمان منابع طبیعی ۹۰ تا ۹۵ درصد از درختان آفت زده جابجا و مدیریت شدهاند تا از سرایت آفت به سایر بخشهای پارک جلوگیری شود.
خسروی در این باره افزود: اگر در زمان اولیه که آفت ۱۰۰ اصله درخت را درگیر کرده بود، اقدام به جابجایی میشد، امروز شاهد سرایت این آفت به هزاران درخت نبودیم. این جابجاییها، علیرغم تبعات اجتماعی و تلقی عمومی اشتباه مبنی بر قطع درخت، تصمیمی ضروری بود که با همکاری و پیگیری منابع طبیعی صورت پذیرفت تا از بروز خسارت چند صد هزار درختی در آینده نزدیک جلوگیری شود.
وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار اصله درخت در پارک جنگلی چیتگر کاشته شده است و برنامه داریم تا پایان اسفند ماه جاری نیز درختان بیشتری کاشته شود.
شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه نزدیک به ۱۰ هزار درخت آلوده به آفت در پارک جنگلی چیتگر وجود داشت گفت: تنش آبی عامل اصلی تضعیف درختان و جذب آفت سوسک پوستخوار بود، اما اکنون با اقدامات انجام شده مشکلات مربوط به آبرسانی پارک تا حد زیادی مرتفع گردیده است.
خسروی توضیح داد: ما با اجرای ۳۰ کیلومتر لولهکشی و احیای ۹ حلقه چاه، دسترسی به آب مورد نیاز پارک را از تصفیهخانهها و پسابها فراهم کردهایم. اگرچه نوسانات در تأمین آب وجود دارد، اما توانستهایم آبیاری را کنترل کرده و نیاز واقعی پارک جنگلی را در سال گذشته به طور کامل تأمین کنیم.
وی با اطمینان خاطر به مردم اظهار کرد: قول میدهیم که روند کنترل آفت و بهبود وضعیت آبیاری با همین قدرت ادامه یابد و با تداوم این اقدامات، در دو تا سه سال آینده، پارک جنگلی چیتگر به روزهای شکوفایی دهه ۷۰ و ۸۰ باز خواهد گشت.