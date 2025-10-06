شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از لحاظ نشدن بیمه سلامت در بیمارستان کامکار شهرستان قم ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه سلامت بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، با هدف کاهش هزینههای درمانی برای اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر طراحی شد تا به عنوان چتر حمایتی برای آنها هنگام بیماری باشد. اما برخی از مراکز درمانی این خدمات را به بیماران ارائه نمیدهند و این موضوع بیماران را سردرگم کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از لحاظ نشدن بیمه سلامت در بیمارستان کامکار شهرستان قم گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام من از استان قم گزارش خدمت شما ارسال میکنم. بیمارستان کامکار این شهرستان اعلام قطعی بیمه سلامت به بیماران کرد. وقتی پیگیری کردیم هیچ گزارشی مبنی بر قطعی این بیمه وجود ندارد. در حالیکه این بیمارستان بیماران را سردرگم کرده است. آزمایشگاه این بیمارستان بیماران را پذیرش نمیکند. لطفا پیگیری کنید.
