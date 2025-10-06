باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدمحمد اتابک وزیر صمت امروز در مراسم تودیع رئیس سابق و معارفه محمدمسعود سمیعینژاد به عنوان رئیس جدید هیأت عامل ایمیدرو با تاکید بر نقش پررنگ بیش از دو دهه اخیر این سازمان در توسعه معادن و افزایش سهم تولید ناخالص داخلیGDP) )، گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دوره جدید نیازمند نگاه اقتصادی در اجرای طرحهای توسعهای با اولویت پروژههای ایجادی است.
وی "پروژههای ایجادی" را یادگار ارزشمند جوامع در حال توسعه و موتور پیشبرنده اقتصاد کشورها خواند و افزود: فعال کردن پهنهها و بهرهبرداری از منابع معدنی در راستای استقلال اقتصادی و رهایی از بودجه نفتی با هدف افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای رفاه اجتماعی، از ماموریتهای اصلی ایمیدرو است و برای تحقق آن بخش زیادی از موانع قانونی و فرابخشی رفع شده است.
اتابک با یبان این که ایمیدرو از معدود سازمانهای توسعهای است که سه نقش تصدیگری، سیاستگذاری و تنظیمگری را در ساختار تشکیلاتی تجمیع کرده، گفت: ایمیدرو ساختار منسجم و نیروی کارشناسی متخصص دارد و با برنامهریزی اصولی و ترسیم مسیر آینده توسعه کشور و جایگاه این سازمان در این نقشه پیشرفت، میتواند در دستیابی به اهداف سیاستهای بالادستی، نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنانش درباره تاثیر مکانیزم ماشه برای مانع تراشی در مسیر پیشرفت مردم ایران، تصریح کرد: خوابی که طراحان مکانیزم ماشه دیدهاند، آشفته گشته چرا که از سوی اینجانب به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اخیر نخستوزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با سران کشورهای عضو، مذاکرات موفق دوجانبه و چندجانبه برقرار شد که در راستای افزایش تبادلات مخاطب سران اعضا صورت گرفت.
به گفته وی، در پی مذاکرات موفق دو و چندجانبه طی آن دیدارها، سند اجرایی ۴ ساله با اتحادیه تنظیم شده است.
منبع: ایمیدرو