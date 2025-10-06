وزیر امور خارجه در واکنش به پول پاشی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی و پروژه اِستر نوشت: ما به کسی پول نمی‌دهیم که در شبکه‌های اجتماعی دروغ بگوید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اندیشکده کوئینسی در گزارشی تازه فاش کرده است که رژیم اسرائیل به گروهی متشکل از حدود ۱۴ تا ۱۸ نفر از اینفلوئنسر‌های شبکه‌های اجتماعی، برای هر پست تبلیغاتی در حمایت از این رژیم، مبلغی در حدود ۷ هزار دلار پرداخت می‌کند تا تصویر مثبتی از اسرائیل در افکار عمومی آمریکا ایجاد کنند.

انتشار این گزارش، همزمان با تنش‌ها و انتقادات گسترده جهانی نسبت به نسل کشی اسرائیل در غزه، بازتاب زیادی پیدا کرد. در چنین فضایی، ون جونس، برنامه‌ساز شبکه CNN، در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب، با طرح یک شوخی نامناسب درباره کودکان کشته‌شده در غزه، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. او همچنین ایران و قطر را به تلاش برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا از طریق انتشار ویدئو‌های قربانیان فلسطینی در شبکه‌های اجتماعی متهم کرد.

این اظهارات، با موجی از انتقاد‌ها در فضای مجازی روبه‌رو شد و در نهایت، وی را مجبور به عذرخواهی بابت این «شوخی!» کرد.

عراقچی با اظهار نظر ذیل پست عذرخواهی ون جونس، با ضمیمه کردن تصویر گزارش اندیشکده کوئینسی نوشت «ما به کسی پول نمی‌دهیم که در شبکه‌های اجتماعی دروغ بگوید. این کاری است که اسرائیل انجام می‌دهد.»

عراقچی: ما به کسی پول نمی‌دهیم که دروغ بگوید؛ اسرائیل این کار را می‌کند

برچسب ها: عراقچی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک زوج در لبنان + فیلم
دیدار سرپرست سفارت ایران در کابل با وزیر امور خارجه
کتمان یک حقیقت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۴ مهر
الزامی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه وجود ندارد/ وضعیت مهریه در ایران به انحراف رفته است
عراقچی: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات
آخرین اخبار
پزشکیان خطاب به کاروان ورزشی ایران: نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
عارف: فناوری‌های نوین، مصرف انرژی را کاهش می‌دهند
قالیباف: انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم می‌شود
بقائی: ایران هیچ‌گاه برای مذاکره التماس نمی‌کند/ تفاهم قاهره کارایی ندارد
وصول بخشی از منابع بودجه‌ای مرتبط با شرکت‌های پتروشیمی با پیگیری دیوان محاسبات
زینی‌وند: انتخابات شورا‌ها در تهران تناسبی برگزار می‌شود
قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه انتظامی در دیدار با سردار رادان
عارف: معضل پسماند سه استان شمالی کشور باید در دولت چهاردهم حل شود
فرمانده کل ارتش: باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه استفاده کنیم
عراقچی: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند
الزامی برای تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه وجود ندارد/ وضعیت مهریه در ایران به انحراف رفته است
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۴ مهر
تداوم تلاش‌های وزارت امور خارجه برای صیانت از حقوق ملت ایران در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای
تصویب ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدیریت بهره‌برداری فرودگاه‌ها و قانون حمایت از مالکیت معنوی
بیانیه وزارت امور خارجه درباره طرح آتش‌بس در غزه
فرمانده کل سپاه: اگر حرکتی از جانب دشمن در دریا و جزایز صورت گیرد جواب محکمی دریافت می‌کند
عارف: برای ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم
سردار حسن‌زاده: بدون برابری تجهیزاتی در جنگها، پیروز شدیم