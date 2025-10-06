اسرائیل روز دوشنبه ۱۷۱ فعال بین‌المللی دیگر را که در یک کاروان کمک‌رسانی با هدف شکستن محاصره غیرقانونی نوار غزه بازداشت شده بودند، به یونان فرستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که ۱۷۱ فعال از کاروان دریایی «صمود جهانی» از جمله گرتا تونبرگ، کنشگر سوئدی، به یونان و اسلواکی فرستاده شدند.

این وزارتخانه گفت افراد اخراج شده، دارای تابعیت کشور‌های یونان، ایتالیا، فرانسه، ایرلند، سوئد، لهستان، آلمان، بلغارستان، لیتوانی، اتریش، لوکزامبورگ، فنلاند، دانمارک، اسلواکی، سوئیس، نروژ، بریتانیا، صربستان و ایالات متحده بودند.

بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، تونبرگ به مقامات سوئدی گفته است که در سلولی نگهداری می‌شده که مملو از ساس بوده و غذا و آب کافی در اختیارش قرار نمی‌گرفته است.

به طور جداگانه، ارسین چلیک، فعال ترکیه‌ای، به خبرگزاری آناتولی گفت که نیرو‌های اسرائیلی «گرتا را در برابر چشمان ما به شدت شکنجه کردند» و «او را وادار به خزیدن و بوسیدن پرچم اسرائیل کردند.»

بر اساس اعلام مرکز حقوقی عداله در اسرائیل، این کشور پیش از این نیز در روز‌های گذشته حدود ۱۷۰ فعال کاروان را عمدتاً به استانبول و گروه‌های کوچک‌تری را به ایتالیا و اسپانیا اخراج کرده بود.

نیرو‌های دریایی اسرائیل چهارشنبه شب گذشته به شناور‌های کاروان دریایی «صمود جهانی» حمله کرده و آنها را توقیف کردند و بیش از ۴۷۰ فعال از ۵۰ کشور را بازداشت کردند. این کاروان قصد داشت کمک‌های بشردوستانه به غزه برساند و محاصره این منطقه توسط اسرائیل را به چالش بکشد.

اسرائیل به مدت نزدیک به ۱۸ سال است که محاصره غزه، که نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، را حفظ کرده است.

از اکتبر ۲۰۲۳، بمباران‌های اسرائیل موجب کشته شدن بیش از ۶۷٬۲۰۰ فلسطینی در این منطقه شده که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند و این منطقه را غیرقابل سکونت کرده است. محاصره همچنین غزه را تا آستانه قحطی پیش برده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حامیان فلسطین ، ناوگان
اسرائیل ۱۷۱ فعال کاروان غزه را به یونان و اسلواکی فرستاد
