بررسی آمار مصرف گاز در هفته نخست مهر نشان می‌دهد نیروگاه‌ها همچنان بیشترین مصرف را دارند و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با میانگین روزانه بیش از ۲۰۶ میلیون مترمکعب روند افزایشی داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی روند مصرف گاز در سه مصرف‌کننده نخست کشور در بازه زمانی پنجم تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با بیشترین سهم مصرف، همچنان در رتبه نخست قرار دارند. پس از آن، بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء و صنایع عمده در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

شنبه، پنجم مهر: نیروگاه‌ها ۲۸۲.۵۶ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۸۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۹۷.۹۲ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۵۲ میلیون و ۳۵۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، ششم مهر: مصرف نیروگاه‌ها به ۲۹۸.۰۱ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۳.۸۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۹۵.۳۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف این روز ۶۶۷ میلیون و ۱۳۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

دوشنبه، هفتم مهر: نیروگاه‌ها ۲۸۳.۳۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۷۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۵.۷۷ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۶۰ میلیون و ۹۴۰ هزار مترمکعب بود.

سه‌شنبه، هشتم مهر: نیروگاه‌ها ۲۷۶.۳۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۶۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۸.۹۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف این روز ۶۵۶ میلیون و ۹۴۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

چهارشنبه، نهم مهر: مصرف نیروگاه‌ها ۲۷۵.۲۸ میلیون مترمکعب بود. صنایع عمده ۱۷۵.۲۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۴.۴۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۵۴ میلیون و ۹۸۰ هزار مترمکعب گزارش شد.

پنج‌شنبه، ۱۰ مهر: نیروگاه‌ها ۲۶۳.۵۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۳.۹۳ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۲۰.۲۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف در این روز  ۶۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بود.

جمعه، ۱۱ مهر: مصرف نیروگاه‌ها ۲۵۲.۴۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۳.۳۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۰.۸۱ میلیون مترمکعب ثبت شد. مجموع مصرف این روز ۶۳۶ میلیون و ۵۷۰ هزار مترمکعب بود.

نتایج مصرف گاز در هفته نخست مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با میانگین روزانه حدود ۲۷۶ میلیون مترمکعب همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز کشور هستند. در همین حال بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء روند افزایشی داشتند و بیشترین مصرف روزانه این بخش با ۲۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار مترمکعب در روز پنج‌شنبه به ثبت رسید.

منبع: شانا

برچسب ها: مصرف گاز ، گاز خانگی
خبرهای مرتبط
چرا گاز در استان البرز هدر می‌رود؟
مدیریت هوشمند مصارف، کلید پایداری گاز در فصل سرما
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
سخنگوی دولت: برای رفع ناترازی گاز در زمستان باید صرفه‌جویی کنیم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
آخرین اخبار
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
شرط موفقیت در بازار خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم/ برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش سوخت ماشین‌های کشاورزی
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور