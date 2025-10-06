باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در مراسم روز ملی دامپزشکی با اشاره به آغاز سده دوم فعالیت مؤسسه رازی، ابراز امیدواری کرد که این مجموعه بتواند با قدرت و کیفیتی بیش از گذشته در خدمت سلامت جامعه و صنعت پیشگیری کشور باشد.
وی از برنامهریزیهای کلان برای راهاندازی اکوسیستم ملی واکسن خبر داد و گفت: این طرح با پیگیری ریاست محترم جمهوری و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و دیگر نهادهای مرتبط در حال شکلگیری است.
اسحاقی ادامه داد: برج فناوری بخشی از این اکوسیستم خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که با همکاری حوزههای دامپزشکی و پزشکی، زیرساختهای لازم برای آیندهای بهتر در صنعت واکسنسازی کشور فراهم شود.
رئیس مؤسسه رازی با تاکید بر فداکاریهای همکاران حوزه سلامت، گفت: بسیاری از این عزیزان جان خود را به خطر میاندازند تا مردم بتوانند زندگی سالمتری داشته باشند.