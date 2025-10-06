مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی گفت: اکوسیستم واکسن با پیگیری رئیس جمهوری و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و دیگر نهادهای مرتبط در حال شکل‌گیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در مراسم روز ملی دامپزشکی با اشاره به آغاز سده دوم فعالیت مؤسسه رازی، ابراز امیدواری کرد که این مجموعه بتواند با قدرت و کیفیتی بیش از گذشته در خدمت سلامت جامعه و صنعت پیشگیری کشور باشد.

 وی از برنامه‌ریزی‌های کلان برای راه‌اندازی اکوسیستم ملی واکسن خبر داد و گفت: این طرح با پیگیری ریاست محترم جمهوری و حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی و دیگر نهادهای مرتبط در حال شکل‌گیری است.

اسحاقی ادامه داد:  برج فناوری بخشی از این اکوسیستم خواهد بود و ابراز امیدواری کرد که با همکاری حوزه‌های دامپزشکی و پزشکی، زیرساخت‌های لازم برای آینده‌ای بهتر در صنعت واکسن‌سازی کشور فراهم شود.

رئیس مؤسسه رازی با تاکید بر فداکاری‌های همکاران حوزه سلامت، گفت: بسیاری از این عزیزان جان خود را به خطر می‌اندازند تا مردم بتوانند زندگی سالم‌تری داشته باشند.

 

برچسب ها: سازمان دامپزشکی ، واکسن و سرم سازی
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان دامپزشکی:
هیچ گوشت آلوده‌ای از مغولستان وارد کشور نشده است
تلفات انسانی بیماری هاری تا ۲۰۳۰ صفر می‌شود
۴۰ درصد بیماری هاری در بین کودکان است+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
آخرین اخبار
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
شرط موفقیت در بازار خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم/ برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش سوخت ماشین‌های کشاورزی
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور