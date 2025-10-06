باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «حسین هریدی»، معاون سابق وزیر امور خارجه مصر در گفت‌و‌گو با الجزیره از قاهره تأکید کرد: «این مسئولیت حماس است... که خود را به عنوان یک جنبش مقاومت مسلح بازتعریف نکند، بلکه به عنوان یک جنبش مقاومت [با ماهیتی دیگر]بازتعریف شود.»

هریدی خاطرنشان کرد: «در اصل، درباره خلع سلاح نهایی حماس اختلاف نظری وجود ندارد. اما در چه چارچوبی؟ ما نمی‌توانیم همچنان درباره خلع سلاح حماس صحبت کنیم در حالی که اسرائیل در خروج نیروهایش از غزه تعلل می‌کند. ما نمی‌توانیم این دو را از هم جدا کنیم و این باید موضع فلسطینیان و اعراب باشد.»

هریدی همچنین در مورد تشکیل یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی در طرح ترامپ ابراز تردید کرد و پرسید: «چه کسی آن را تشکیل خواهد داد و عناصر تشکیل‌دهنده آن چه کسانی خواهند بود؟ نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در جذب و انتخاب افرادی که اعضای این نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی خواهند شد، چیست؟»

کاروان دریایی «صمود جهانی» ماه گذشته با حضور سیاستمداران و فعالانی از جمله «گرتا تونبرگ»، کنشگر سوئدی به سمت غزه که به گفته سازمان ملل در آستانه قحطی قرار دارد، حرکت کرد.

نیروی دریایی اسرائیل از روز چهارشنبه شروع به توقیف کشتی‌های این کاروان کرد و یک مقام اسرائیلی روز بعد تأیید کرد که بیش از ۴۰۰ نفر در جریان این حمله بازداشت شده اند.

منبع: الجزیره