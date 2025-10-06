باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی نیسان یکی از خودرو‌های باربری است. بسیاری از افراد از این خودرو برای امرار معاش خود انتخاب می‌کنند.اما مدتی است که توقف شماره گذاری این خودرو با مشکلاتی همراه شده و متقاضیان این خود را بلاتکلیف گذاشته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام، آخر مراد نیسان ثبت نام کردم، تحویل یک ماهه، الان ۱۴ مهر خبری نیست، چک اول تاریخش ۲۹ آذرهست، اما خودرو را پلاک نمی‌کنند. چرا الان هم دارید نیسان در سایت ثبت نام می‌کنید؟ چرا کسی نیست رسیدگی کند.