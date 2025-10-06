باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عباسعلی مطلبی رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز ملی دامپزشکی بر نقش حیاتی دامپزشکی در سلامت جامعه و امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: ما مجموعه‌ای مؤثر در امنیت غذایی و رکن اصیل سلامت جامعه انسانی هستیم، از این رو باید از بزرگان بشنویم که آیا مسئولیت‌مان را به‌درستی انجام داده‌ایم و می‌دهیم.

وی با اشاره به مفهوم سلامت واحد که شامل سلامت انسان، دام و محیط زیست است، افزود: این سه رکن در گذشته در کنار هم بودند، اما امروز از هم فاصله گرفته‌اند.

مطلبی خواستار طراحی نو در ساختار سلامت کشور شد و خطاب به دولتمردان گفت: به معنای واقعی بایدبه موضوع سلامت بپردازیم و همکاری میان حوزه‌های دامپزشکی، بهداشت و محیط زیست را تقویت کنیم.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به تهدیدات بیماری‌های واگیر و تغییرات ژنتیکی آن‌ها بیان کرد: بیش از ۸۶۰ عامل بیماری‌زا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از دام به انسان منتقل می‌شوند. ما در دام تلاش می‌کنیم، در انسان مدیریت می‌کنیم؛ اگر حیات مدیریت نشود، نمی‌توانیم سلامت را تضمین کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت بالای دامپزشکی کشور بیان کرد: سازمان نظام دامپزشکی با بیش از ۵۰ هزار عضو، از جمله ۲۷ هزار دامپزشک، می‌تواند نقش موثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

مطلبی ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش مشترک، سلامت واحد در کشور نهادینه شود و دامپزشکی بتواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد.