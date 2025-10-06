رئیس کل بانک مرکزی گفت: با هدف عمق بخشی، عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عالی و هیات عامل بانک مرکزی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، روسای کمیسیون های اتاق و روسای استانی اتاق بازرگانی با حضور سخنگوی دولت عصر امروز به میزبانی بانک مرکزی در میرداماد برگزار شد. 

رئیس کل این بانک در این نشست تصریح کرد: با توجه به تعدد موضوعات و لزوم بررسی بیشتر تصمیم به ایجاد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی طی یک هفته ایجاد شود تا موضوعات و موانع بخش خصوصی دقیق تر بررسی شده و با جمع بندی به راه حل نهایی رسیده و بر اساس آن عمل کنیم. 
 
فرزین گفت: بنابراین سیاست ارزی و سیاست تامین مالی به گونه ای خواهد بود که بتوانیم و مسائل و مشکلات به وجود آمده در ماه های اخیر که ناشی از موضوعات سیاسی و امنیتی رخ داده بود  و باعث بروز وقفه ای در رشد اقتصادی بود را برطرف کنیم تا به مسیر رشد اقتصادی با تامین مالی بنگاه های اقتصادی بازگردیم.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در خصوص چشم انداز اقتصاد در نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: ما امیدواریم بر اساس توافقات با بخش خصوصی، یک مسیر همکاری کارآمد تعریف کنیم. بانک مرکزی آمادگی دارد با اتاق برای رفع موانع تولید همکاری کند و تاکنون چند سفر استانی و نشست با اعضای اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم و با تلاش بیشتر مسائل را حل خواهیم کرد.

سخنگوی دولت: دغدغه های بخش خصوصی در حوزه تولید، صادرات و واردات رفع می شود
 
دکتر مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در خصوص برنامه دولت برای رفع موانع و شکلات اقتصادی و هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی گفت: امروز جلسات خوبی بین دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس جمهور و سپس در بانک مرکزی برگزار شد. 

وی گفت: بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است و این بخش در تلاطمات اقتصادی یکی از بخش های آسیب پذیر اقتصاد است. بنابراین رفع موانع و مشکلات این بخش از اهمیت به سزایی برخوردار است و عدم رفع این موانع باعث بروز مشکلاتی برای مردم خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت موضوع اذعان کرد: هم با تاکید رئیس جمهور و هم رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد کارگروهی با حضور نماینگان بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا دغدغه های بخش خصوصی در حوزه تولید، صادرات و واردات بررسی شود.

وی با تاکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای رفع دغدغه های تولیدکنندگان و بازرگانان در خصوص پیش بینی اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گفت: دولت در کنار بخش خصوصی و با حمایت بانک مرکزی مشکلات را حل خواهد کرد و امیدواریم به مسیر رشد اقتصادی بازگردیم. 

رئیس اتاق بازرگانی: تمهیدات بانک مرکزی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی گره گشاست
 
حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت و مردم برای پیشبرد برنامه های توسعه اقتصاد کشور تلاش کرده است  و امروز نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: جلسه امروز با رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در راستای توسعه صادرات و ارزآوری برای واردات کشور برگزار شده است.

وی اذعان داشت: بانک مرکزی تمهیدات بسیار خوبی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی در نظر گرفته است تا تعهدات ارزی به صورت کارشناسی شده انجام شود و در کمیته مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ابهامات موجود نیز برطرف خواهد شد و امیدوارم با این تمهیدات مشکلات اقتصادی کشور و به خصوص بنگاه ها و فعالان اقتصادی برطرف شود.

ضرورت اولویت بخشی به تامین ارز موردنیاز ماشین آلات و مواد اولیه تولید، تقدیر از راه اندازی بازار دوم مررکز مبادله و تاثیر این بازار بر رفع تعهد ارزی صاردکنندگان خرد، ضرورت پیش بینی پذیر کردن فرآیند تخصیص و تامین ارز، تاکید بر توقف صدور کارت های بازرگانی یکبار مصرف، ضرورت شفاف سازی در مقررات ارزی از سوی دستگاه های متولی، تسهیلگری در زمینه واردات بدون انتقال ارز، مسدودسازی مسیرهای تامین مالی ریالی و ارزی قاچاق، کاهش هزینه های تحمیلی تامین مالی از سوی شبکه بانکی و تاکید بر انعطاف پذیری مقررات در شرایط خاص اقتصادی کشور از مهمترین محورهای مورد تاکید فعالان اقتصادی در این نشست بود. 
 
منبع: بانک مرکزی
