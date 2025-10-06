مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: کشت خشخاش طبق قانون «مطلقاً ممنوع» است و قانونی شدن کشت خشخاش صحت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد ترحمی درباره طرح کشت شقایق الیفرا و برداشت‌های اشتباه پیرامون آن اظهار کرد: نام علمی گیاه کوکنار که از آن تریاک با تیغ‌زنی استحصال می‌شود «Somnionium opium» است و امکان تیغ‌زنی و استحصال شیرابه (تریاک) از آن وجود دارد، اما گونه‌ای که اکنون درباره کشتش بحث می‌شود (پاپاور سامنیوفرم الیفرا) برای تأمین نیازهای دارویی است و قابلیت تیغ‌زنی و استحصال تریاک را ندارد و آلکالوئیدهای دارویی آن باید در کارخانه‌های استحصالی استخراج شود.

ترحمی با اشاره به اینکه هر دو گونه در گروه شقایق‌ها قرار دارند اما کاربرد متفاوت دارند و نباید به‌عنوان یکسان تلقی شوند تأکید کرد: در قوانین موضوعه (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه شورای انقلاب پس از انقلاب) کشت خشخاش و کوکا «مطلقاً ممنوع» آمده و برای کشت غیرمجاز مجازات تعیین شده است.

وی افزود: در لایحه پیشنهادی دولت ضمن اشاره به شقایق الفیرا شقایق وحشی ایرانی - که صرفاً آلکالوئید تبائین دارد و فاقد مورفین است - نیز به‌عنوان گونه‌ای که می‌تواند در تبصره ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر قرار گیرد پیشنهاد شده است، اما بر اصلاح قانون و وضع سازوکارهای نظارتی پیش از هر اقدام زراعی تأکید شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: آیین‌نامه نظارت و ارزیابی کشت شقایق الیفرا در حال تدوین است تا در همین سال زراعی امکان اقدام فراهم شود، این گیاه کشت زمستانه دارد و برداشت آن در بهار انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: کشت این گونه‌ها تنها با درخواست وزارت بهداشت برای نیازهای صنایع داروسازی و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با موادمخدر خواهد بود و سازوکار خرید دولتی و مجوزدهی به زارعین تعیین می‌شود تا امکان نشت و سوءاستفاده منتفی باشد.

ترحمی گفت: در لایحه جدید پیشنهاد شده مجازات کشت خشخاش تشدید شود و برای مرتبه‌های تکرار تخلفات ترکیبی از جزای نقدی، آموزش، حبس و در مرتبه سوم مصادره زمین پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه بر نقش حاکمیتی و بین‌بخشی ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد و افزود: اعضای ستاد مطابق ماده ۳۳ قانون ترکیبی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی، قوه قضائیه و نیروهای مسلح هستند و نظرات گروه‌ها و صنوف ذی‌ربط نیز در تدوین طرح‌ها اخذ می‌شود.

ترحمی گفت: متولی درمان معتادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و داروهای مخدر هم شامل داروهای درمان اعتیاد و هم نیازهای درمانی سایر بیماران می‌شود؛ بنابراین مدیریت و نظارت دقیق بر کشت و تولید این مواد از اولویت‌ها خواهد بود.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

برچسب ها: کشت خشخاش ، مواد مخدر
خبرهای مرتبط
امحای حدود ۱۱ تن موادمخدر در البرز
کشت خشخاش در گلخانه‌ها
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برخورد مرگبار پراید با کارگران در اتوبان شهید زین‌الدین
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
پیشگیری از تصادف خونبار اتوبوس در اردبیل/ راننده متخلف در بازداشت
زاکانی: پرونده تکمیل ۷ خط فعال مترو تا آبان‌ماه بسته می‌شود
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز
بررسی فرایند‌های اجرایی عمره مفرده/ جزئیات اعزام‌های جدید
آخرین اخبار
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه
آفت سوسک پوست‌خوار مشکل اصلی درختان چیتگر/ ۲۰ هزار درخت جایگزین شد
راهکار مدیریت روزمرگی‌های تکراری + فیلم
ما فرزندان قرآنیم ادامه‌دهندگان راه شهدا/ نخبگان قرآنی فراجا سفیران قرآنی شهدا
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
اعلام برنامه‌های کمیته امداد در «هفته فرهنگی تهران»
دستور تهیه قابی سه نفره در یک خانواده در رویداد مهیج سه نسلی‌ها
هیات منصفه دادگاه مطبوعات بار دیگر «مصطفی کواکبیان» را مجرم شناخت
زمان و اولویت ثبت‌نام حج اعلام شد
بررسی وظایف متعدد پلیس پیشگیری + فیلم
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
اغلب اسکان‌های کارگری پایتخت ناایمن هستند/ برای رفع مشکلات ورزشگاه تختی اقدام شود
کولیوند: دامپزشکان همواره یاریگری صادق برای جمعیت هلال‌احمر هستند
دستور رئیس قوه قضاییه برای کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا
بیش از ۸۳ درصد از دوربین‌های پایتخت فعال هستند/ چرا برخی از دوربین‌ها از مدار خارج می‌شوند؟
کاشت حدود ۲۰ هزار اصله درخت در چیتگر طی یک سال اخیر
دستگیری یک هنجارشکن به جرم نگهداری سلاح گرم
مدت فعالیت مؤسسات حقوقی به دو سال کاهش یافت
کالای قاچاق به مقصد نرسید/ جریمه هزار و ۶۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در عسلویه
۷ جوان شرور با شکایت بهزیستی مواجه هستند
۴ همراه‌سرای جدید تهران در مجاورت کدام بیمارستان‌ها قرار دارند؟
هر دو مسیر تونل امیر کبیر امشب مسدود است
مؤسسات حقوقی غیرمجاز را به تدریج غیرفعال می‌کنیم
مجتمع خانواده شماره سه تهران، تاسیس می‌شود
برخورد با واحد‌های صنفی متخلف و رستوران‌های فاقد مجوز
زاکانی: پرونده تکمیل ۷ خط فعال مترو تا آبان‌ماه بسته می‌شود
بررسی فرایند‌های اجرایی عمره مفرده/ جزئیات اعزام‌های جدید
پیشگیری از تصادف خونبار اتوبوس در اردبیل/ راننده متخلف در بازداشت
برخورد مرگبار پراید با کارگران در اتوبان شهید زین‌الدین
هوای تهران در شرایط قابل قبول