رئیس اتاق ایران با تاکید بر تسهیل‌گری دولت برای عملیاتی شدن مسیر «واردات بدون انتقال ارز»، گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رئیس‌جمهور، به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» اشاره کرد و گفت: از نظر بخش خصوصی، شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به معنای گذار از «ریسک‌پذیری» به «عدم قطعیت» است. این شرایط خود به خود به حس ناامنی اقتصادی دامن می‌زند و باید برای خروج از آن فکر اساسی نمود. بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط به هیچ وجه به صلاح کشور نیست؛ بنابراین لازم است برای خروج از این شرایط تمهید اساسی اندیشیده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی و پولی کشور، گفت: در حوزه واردات بدون انتقال ارز لازم است تمهیداتی اندیشیده شود.

حسن‌زاده در عین حال گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود و نشان‌دهنده این است که در صورت ایجاد میدان نقش‌آفرینی برای بخش خصوصی، به گونه‌ای که خودش بتواند طرف عرضه و تقاضا را در بازار تعیین و اقدام به مبادله نماید، نتیجه مطلوبی به دنبال خواهد داشت.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تک نرخی نمودن ارز، خاطرنشان کرد: پیشنهاد جدی اتاق بازرگانی، حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» است. البته این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست.

او در بخش دیگر سخنانش با اشاره به نشانه‌های اراده دولت چهاردهم برای چابک‌سازی دولت، بیان داشت: در دولت چهاردهم، اراده تازه‌ای برای چابک‌سازی واقعی دولت شکل گرفته است. ما فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از بحث کوچک‌سازی و تمرکززدایی دولت حمایت نموده و در زمینه هر همکاری از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که برای تحقق کوچک‌سازی دولت لازم باشد، اعلام آمادگی می‌کنیم.

رئیس اتاق ایران بر تقویت انسجام ملی در کشور در شرایط دشوار بین‌المللی، گفت: لازم است رسانه‌های داخل کشور برای حفظ و تقویت این انسجام و فرهنگ‌سازی و تعمیق اعتماد مردم، برنامه‌ریزی داشته باشند.

صمد حسن‌زاده در پایان گفت: اتاق بازرگانی همیشه در کنار سیاست‌ها و برنامه‌های دولت حضور دارد و برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور آماده است.

منبع: اتاق ایران

برچسب ها: اتاق ایران ، واردات کالا
خبرهای مرتبط
جابجایی بیش از ۹ میلیون تن کالا از مازندران
اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال/ ۱۳ هزار نفر برای نوسازی موتور سیکلت ثبت نام کردند+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
شناسایی بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز طی ۶ ماه نخست سال+ فیلم
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
آخرین اخبار
عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم مرکز مبادله افزایش خواهد یافت
اکوسیستم ملی واکسن راه‌اندازی می‌شود
آغاز روند افزایشی مصرف گاز خانگی؛ میانگین ۲۰۶ میلیون مترمکعب
وصول ۱۱.۲ همت مالیات از محل کتمان درآمد/ شناسایی ۶۰۰ مؤدی مالیاتی مشکوک به پولشویی
امضای سند ۴ ساله با اتحادیه اوراسیا
ایرادات سامانه تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی برطرف شد
زمان ثبت سفارش تأثیری در اولویت تخصیص سکه در پیش فروش مرکز مبادله نخواهد داشت
استفاده از ظرفیت‌های قانونی بنیاد مسکن برای تامین مسکن محرومان
ضرورت تعجیل در برداشت میوه و انتقال به انبار‌های مسقف
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۴ مهر ماه
خروج اتباع غیرمجاز بازار مسکن را ارزان نکرده است/ افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی+ فیلم
زمان خرید مسکن با ورود بازار به رکود فراهم شده است/ بازار مسکن از اسنپ بک تأثیر نگرفته است+ فیلم
کشف ذخایر جدید گاز و نفت در کشور
هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در خصوص سیگنال‌فروشان
صدور مجوز شرکت هواپیمایی در درگاه ملی مجوز‌ها فعال شد
پرداخت یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک هزار ‌واحد مسکونی
افزایش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
پی‌نوشت معاون اول رئیس جمهور برای پیشنهاد بخش خصوصی/ با فوریت مشکل تأمین‌کنندگان کالا‌های اساسی رفع شود
آینده آب کشور به احیای آب‌های زیرزمینی گره خورده است
مهاجرت معکوس به هیچ عنوان دستوری نیست/ بازنگری در طرح هادی در اولویت قرار گیرد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرها به همت بنیاد مسکن
شرط موفقیت در بازار خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری
۶۰ هزار استفاده‌کننده غیرمجاز از برق داریم/ برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق+ فیلم
قولنامه و مبایعه نامه هیچ مبنای حقوقی برای پیش فروش مسکن ندارد
درخواست وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کاهش سوخت ماشین‌های کشاورزی
سال زراعی آغاز شد و خبری از تعیین نرخ محصولات نیست
امسال ۱۴ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم
دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ابلاغ شد
رگبار پراکنده در گیلان/ تداوم گردوخاک در شرق کشور