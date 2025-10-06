باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست جمعی از فعالان اقتصادی و پیشکسوتان اتاق ایران با رئیسجمهور، به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» اشاره کرد و گفت: از نظر بخش خصوصی، شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» به معنای گذار از «ریسکپذیری» به «عدم قطعیت» است. این شرایط خود به خود به حس ناامنی اقتصادی دامن میزند و باید برای خروج از آن فکر اساسی نمود. بلاتکلیفی بنگاههای اقتصادی در این شرایط به هیچ وجه به صلاح کشور نیست؛ بنابراین لازم است برای خروج از این شرایط تمهید اساسی اندیشیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاستهای ارزی و پولی کشور، گفت: در حوزه واردات بدون انتقال ارز لازم است تمهیداتی اندیشیده شود.
حسنزاده در عین حال گفت: در حوزه سیاستهای ارزی، تجربه تازه «تالار دوم» کار بسیار ارزشمندی بود و نشاندهنده این است که در صورت ایجاد میدان نقشآفرینی برای بخش خصوصی، به گونهای که خودش بتواند طرف عرضه و تقاضا را در بازار تعیین و اقدام به مبادله نماید، نتیجه مطلوبی به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت برنامهریزی برای تک نرخی نمودن ارز، خاطرنشان کرد: پیشنهاد جدی اتاق بازرگانی، حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» است. البته این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست.
او در بخش دیگر سخنانش با اشاره به نشانههای اراده دولت چهاردهم برای چابکسازی دولت، بیان داشت: در دولت چهاردهم، اراده تازهای برای چابکسازی واقعی دولت شکل گرفته است. ما فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از بحث کوچکسازی و تمرکززدایی دولت حمایت نموده و در زمینه هر همکاری از طرف بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که برای تحقق کوچکسازی دولت لازم باشد، اعلام آمادگی میکنیم.
رئیس اتاق ایران بر تقویت انسجام ملی در کشور در شرایط دشوار بینالمللی، گفت: لازم است رسانههای داخل کشور برای حفظ و تقویت این انسجام و فرهنگسازی و تعمیق اعتماد مردم، برنامهریزی داشته باشند.
صمد حسنزاده در پایان گفت: اتاق بازرگانی همیشه در کنار سیاستها و برنامههای دولت حضور دارد و برای گرهگشایی از مسائل اقتصادی کشور آماده است.
